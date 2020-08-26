新冠肺炎疫情衝擊經濟　巴西約1500萬人或跌入貧窮階層

新冠肺炎疫情持續，未見有緩和跡像，當中巴西也是疫情擴散嚴重的國家，其經濟體系也受到打擊。有調查指，是次疫情或令巴西1500萬人跌入貧窮階層。

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據《中央社》報道，巴西智庫Tendencias研究指，今年在380萬戶巴西家庭中約有1500萬人會跌至中下階層至低階層，家庭月入低於2500里拉。新冠肺炎疫情期間，就業市場都受到衝擊，出現裁員潮。單計5月至7月，巴西失業率增加20.9%，達1220萬人；在今年第二季度中，有890萬人失業，當中有600萬屬於非正式就業市場（自由工作者、兼職員工等）。

據估計，今年巴西將減少近200萬中階層家庭。智庫經濟學家Alessandra Ribeiro表示，新冠肺炎疫情對全職或高學歷要求職業的影響較小。中階層大部分人也是從事服務業，但由於政府陸續實施社交隔離措施，所以中階層受衝擊程度也相對較大。分析指，一般巴西中階層家庭中，通常只有一人有固定工作，而其他人則收入不穩。

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責任編輯：黎淑雯