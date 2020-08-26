【港股開市】恒指微升不足100點　阿里巴巴再創新高逼近280元大關

隔晚美股走勢反覆，道指跌59點，收報28248點；標指則首次以高於3400點水平收市，報3443點，升12點或0.4%；納指收報11466點，升86點或0.8%。恒指今早輕微高開34點，報25520點，之後維持100點內升幅，在25500點關爭持。

個股方面則繼續精彩，旗下螞蟻集團準備上市，截至10時阿里巴巴 （09988） 再升逾3%再創新高。今早阿里曾見過279.8元接近280元關口。

小米 （01810）今日公布業績，股價繼續造好，股價升近5%，破頂高見19元。

昨日公布業績後一度爆升兩成的申洲國際 （02313） ，今早再續升9%，暫突破130元關口，亦曾升穿昨日急升高位。

另一隻相關股安踏 （02020） 股價則受壓，績後跌逾3%。安踏上半年純利挫28.6%至16.6億元人民幣，如扣除分佔合營公司的虧損影響，純利則為23.8億元人民幣，較去年同期倒退兩成。集團派中期息每股21港仙，較去年同期少逾三成。

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