【小米業績】小米績前曾破頂見19元　次季純利僅按季微升（附券商點評）

▲ 【小米股價】小米績前升逾3%破頂 次季純利料按季微升

藍籌股新貴小米 （01810） 今日收市公布業績，另傳瑞信高層加入。小米股價績前造好，小米股價曾升逾4%，破頂高見19元，半日升3.8%，報18.8元，成交達34.4億元。受累疫情壓抑需求，券商料小米次季盈利按年跌逾3成。

綜合市場12家券商平均預測，小米第二季經調整淨利23.62億元人民幣，較首季輕微上升，但按年跌35%；至於收入，券商平均預期小米營業額514億元人民幣，較首季升3%，但按年跌1.1%。

彭博引述消息人士報道，於瑞信集團擔任亞太區投資銀行和資本市場部技術及媒體事務主管的林世偉，將加入小米擔任首席財務官，預計最早9月初履新。

部分券商預測如下，貨幣單位為人民幣：

券商 收入預測（按年變幅） 經調整溢利預測（按年變幅） 瑞銀 507.7億（-2.3%） 22.88億（-37%） 招銀國際 532.9億（+3%） 26.40億（-27%）

瑞銀本周報告指，小米在今明兩年有望中國和歐洲增加市佔率，但印度表現可能受中印關係影響，權衡後上調今明兩年小米智能手機出貨量至1.26億和1.5億，相當於按年減1%和增20%，認為小米次季表現可較市場平均預期為佳。

招銀國際也指，因應近期美國的華為禁令，小米有望受惠華為表現在中國、歐洲下滑，料小米第3季出貨量會按年減6%、第4季回復5%按年增長，較次季跌11%改善。

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責任編輯︰梁浩碩