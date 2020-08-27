【小米業績】小米升逾11%破頂百億成交超騰訊　上季經調整淨利跌7%至33.7億勝預期

▲ 小米次季盈利勝預期

藍籌股新貴小米 （01810） 昨日收市後公布業績，上季收入按年升3.1%至535.4億元（人民幣，下同），經調整淨利潤按年跌7.2%至33.7億元，均勝預期。

小米股價績後造好，破頂高開4.2%，開報19.96元，其後升幅擴大，破頂高見21.75元，小米最終升11.4%，收報21.35元，成交116.8億元，超過騰訊 （00700） 成為成交額最大股份。

第二季度，小米智能手機收入按年下滑1.2%至316億元，季度智能手機銷量為2830萬部。同時，受惠於中高端手機銷量佔比上升，智能手機平均售價按年、按季分別上漲12%、7.5%。

IoT（物聯網）與生活消費產品分部收入按年增長2.1%至153億元，主要因疫情對部分產品的生產、運輸、銷售及發佈節奏均帶來影響，導致整體增速放緩。上季小米智能電視全球出貨量達280萬台，保持按年增長。

互聯網服務收入則按年增長29%至59億元，佔總收入11%。截至6月，MIUI月活躍用戶按年增長23.3%至3.4億人，其中中國大陸MIUI月活躍用戶近1.1億人。廣告、遊戲及其他增值服務均實現增長。

印度市場回升至疫情前72%水平

小米表示，儘管受疫情影響，上季境外市場收入仍達240億元，按年升10%，佔總收入44.9%。小米又指，隨著印度在 2020年第二季度逐步解除封鎖，消費需求開始反彈，但由於當地產能尚未恢復到正常水平，整體銷售水平仍受到供給端的較大限制。2020年7月，印度智能手機的日均激活數量已回升到了1月疫情前水平的72%。2020年7月，除印度外，境外智能手機日均激活量已達到1月份疫情前水平的120%。

小米同時宣布人事任命，委任林世偉為集團首席財務官兼副總裁，將於10月8日起擔任有關職務。林世偉此前為瑞信亞太區投資銀行資本市場部董事總經理及科技、媒體與電信業務主管；並曾任任摩根士丹利董事總 經理，負責亞太區科技、媒體與電信行業的資本市場業務。

小米股價昨日績前造好，破頂高見19.18元，最終收報19.16元，升5.7%，成交達72.12億元。

市場預期小米上季經調整淨利跌35%

綜合市場12家券商平均預測，小米第二季經調整淨利23.62億元人民幣，較首季輕微上升，但按年跌35%；至於收入，券商平均預期小米營業額514億元人民幣，較首季升3%，但按年跌1.1%。

部分券商預測如下，貨幣單位為人民幣：

券商 收入預測（按年變幅） 經調整溢利預測（按年變幅） 瑞銀 507.7億（-2.3%） 22.88億（-37%） 招銀國際 532.9億（+3%） 26.40億（-27%）

瑞銀本周報告指，小米在今明兩年有望中國和歐洲增加市佔率，但印度表現可能受中印關係影響，權衡後上調今明兩年小米智能手機出貨量至1.26億和1.5億，相當於按年減1%和增20%，認為小米次季表現可較市場平均預期為佳。

招銀國際也指，因應近期美國的華為禁令，小米有望受惠華為表現在中國、歐洲下滑，料小米第3季出貨量會按年減6%、第4季回復5%按年增長，較次季跌11%改善。

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責任編輯︰梁浩碩