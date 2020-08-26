【小米業績】小米上季經調整淨利跌7%至33.7億 勝預期

▲ 小米次季盈利勝預期

藍籌股新貴小米 （01810） 今日收市後公布業績，上季收入按年升3.1%至535.4億元（人民幣，下同），經調整淨利潤按年跌7.2%至33.7億元，均勝預期。小米股價績前造好，破頂高見19.18元，最終收報19.16元，升5.7%，成交達72.12億元。

第二季度，小米智能手機收入按年下滑1.2%至316億元，季度智能手機銷量為2830萬部。同時，受惠於中高端手機銷量佔比上升，智能手機平均售價按年、按季分別上漲12%、7.5%。

IoT（物聯網）與生活消費產品分部收入按年增長2.1%至153億元，主要因疫情對部分產品的生產、運輸、銷售及發佈節奏均帶來影響，導致整體增速放緩。上季小米智能電視全球出貨量達280萬台，保持按年增長。

互聯網服務收入則按年增長29%至59億元，佔總收入11%。截至6月，MIUI月活躍用戶按年增長23.3%至3.4億人，其中中國大陸MIUI月活躍用戶近1.1億人。廣告、遊戲及其他增值服務均實現增長。

印度市場回升至疫情前72%水平

小米表示，儘管受疫情影響，上季境外市場收入仍達240億元，按年升10%，佔總收入44.9%。小米又指，隨著印度在 2020年第二季度逐步解除封鎖，消費需求開始反彈，但由於當地產能尚未恢復到正常水平，整體銷售水平仍受到供給端的較大限制。2020年7月，印度智能手機的日均激活數量已回升到了1月疫情前水平的72%。2020年7月，除印度外，境外智能手機日均激活量已達到1月份疫情前水平的120%。

市場預期小米上季經調整淨利跌35%

綜合市場12家券商平均預測，小米第二季經調整淨利23.62億元人民幣，較首季輕微上升，但按年跌35%；至於收入，券商平均預期小米營業額514億元人民幣，較首季升3%，但按年跌1.1%。

彭博引述消息人士報道，於瑞信集團擔任亞太區投資銀行和資本市場部技術及媒體事務主管的林世偉，將加入小米擔任首席財務官，預計最早9月初履新。

部分券商預測如下，貨幣單位為人民幣：

券商 收入預測（按年變幅） 經調整溢利預測（按年變幅） 瑞銀 507.7億（-2.3%） 22.88億（-37%） 招銀國際 532.9億（+3%） 26.40億（-27%）

瑞銀本周報告指，小米在今明兩年有望中國和歐洲增加市佔率，但印度表現可能受中印關係影響，權衡後上調今明兩年小米智能手機出貨量至1.26億和1.5億，相當於按年減1%和增20%，認為小米次季表現可較市場平均預期為佳。

招銀國際也指，因應近期美國的華為禁令，小米有望受惠華為表現在中國、歐洲下滑，料小米第3季出貨量會按年減6%、第4季回復5%按年增長，較次季跌11%改善。

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責任編輯︰梁浩碩