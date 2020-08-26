Gartner：蘋果上季手機銷售僅跌4%跑贏大市　小米跌逾兩成

▲ 市場調查機構Gartner指出，第二季全球智能手機銷售下跌20.4%，但蘋果iPhone僅按年跌4%，跑贏大市。

市場調查機構Gartner周二發布數據指出，第二季全球智能手機銷售下跌20.4%，但蘋果iPhone僅按年跌4%，跑贏大市。三星手機銷售按年跌27.1%，跌幅是一眾手機商中最大。

Gartner指出，上季全球智能手機銷售按年跌20.4%至2.95億部，當中蘋果iPhone銷售跌幅控制在低單位數，反觀三星手機銷售按年跌幅達雙位數。該機構指出，中國商業環境改善幫助蘋果在中國取得增長；iPhone SE推出鼓勵舊用家升級。

小米上季銷售跌21.5%

另外，華為智能手機銷售按年跌6.8%；小米 （01810） 及Opp銷售則分別跌21.5%及15.9%。

Gartner高級研究總監Anshul Gupta表示，疫情大流行期間，旅行限制，零售店關閉以及消費者對非必要產品支出才採更謹慎態度，導致今年智能手機銷量連續第二個季度下降。

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編輯：吳敏芳