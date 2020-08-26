▲ 嘉里物流：分拆業務泰國上市獲泰國證交會接納

嘉里物流 （00636） 公布，在泰國從事快遞業務的KERRY EXPRESS （THAILAND） （KETH）於8月25日，已收到泰國證交會發出的有關建議分拆上市並申請發行和發售普通股的接納通知。

嘉里物流表示，由於建議分拆受到泰國證交會授出全球發售批准、泰交所批准、市況及其他因素所規限，概不保證建議分拆將會進行及何時進行，將於適當時候就有關建議分拆作出進一步公告。

嘉里物流3月時公布，KETH申請在泰國證券交易所上市，分拆上市成功後，將向股東派發特別股息，每股介乎10至14仙。集團指，KETH分拆上市後所持股權將減少至約52.14%，仍然為其附屬公司及續把KETH業績併入其合併財務報表。

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責任編輯︰梁浩碩