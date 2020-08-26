【港股市況】恒指黑期升約27點　小米今日放榜（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股個別發展，道指跌59點，納指及標指再創新高。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約104點，恒指料開報25590點。另外，新晉藍籌小米 （01810） 將於今日公布業績。

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即市走勢：

【09︰14】即月期指開報25538點，升78點。

【09︰13】樂遊科技 （01089） 宣布短暫停牌。市傳騰訊 （00700） 已接近達成私有化樂遊科技 （01089） 方案，根據方案，樂遊私有化的價格區間約在3.3元至3.4元，同時樂遊大股東郁國祥將全數出售持有的69%股權，私有化後估值大約為13億美元。

【騰訊股價】騰訊私有化方案傳接近達成 樂遊科技午後曾升近5%

【09︰10】人行開展2000億元人民幣7天期逆回購操作。因有1500億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放500億元人民幣。今日還有1500億元人民幣MLF到期。

【09︰08】嘉里物流 （00636） 公布，在泰國從事快遞業務的KERRY EXPRESS （THAILAND） （KETH）於8月25日，已收到泰國證交會發出的有關建議分拆上市並申請發行和發售普通股的接納通知。

嘉里物流：分拆業務泰國上市獲泰國證交會接納

【09︰05】渣打 （02888） 入稟法院起訴南非土地及農業銀行（The Land and Agricultural Bank of South Africa），要求償還欠款。

渣打入稟起訴南非土地銀行 追討欠債

【08︰46】藍籌新貴小米 （01810） 將於今日公布業績，綜合市場預測，小米第2季經調整淨利23.62億元人民幣，較首季輕微上升，但按年跌35%；至於收入，則預期514億元人民幣，較首季升3%。

【08︰44】恒指黑期升約27點，報25565點；道指期貨微升2點，報28195點。

【08︰33】禹洲集團 （01628） 公布，正考慮可能分拆集團的物業管理服務業務及商業營運服務業務於香港獨立上市。

另外，集團主席林龍安於8月25日，於市場上增持100萬股公司股份，總代價約為367.4萬元。

禹洲集團擬分拆物管服務及商業營運服務業務上市 主席增持100萬股

【08︰10】聯邦制藥 （03933） 半年公司擁有人應佔本期溢利2.03億元人民幣，按年下跌31.5%。每股基本盈利11.97分人民幣，不派中期息。

【業績】聯邦制藥半年少賺31.5% 不派中期息

【07︰50】融創中國 （01918） 中期公司擁有人應佔溢利約109.6億元人民幣，按年增長6.5%，核心淨利潤約130.4 億元人民幣，按年升約3%。每股基本盈利2.41元人民幣，不派中期息。

【內房業績】融創中國中期多賺6.5% 不派中期息

【07︰30】道指跌59點，收報28248點。標指首次以高於3400點水平收市，報3443點，升12點或0.4%；納指收報11466點，升86點或0.8%。

港股ADR收報25590點，升104點或0.4% 滙豐 （00005） ADR折合報34.19元，跌近0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報551.59元，升1.3%。恒指夜期收報25485點，升25點，低水1點，成交17118張。

標指納指創新高港股ADR升104點 原油價格升逾1%

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責任編輯︰梁浩碩