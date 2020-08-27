【恒指夜期】滙豐倫敦股價靠穩　恒指夜期收市升30點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股個別發展，道指跌59點，納指及標指再創新高。恒生指數高開34點，開報25520點，其後大市欠方向窄幅上落，恒生指數收報25491點，升5點。阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團在香港、上海已遞交上市申請。阿里巴巴升逾4%創新高；小米 （01810） 股價績前造好，破頂升逾5%。

儲局年會鮑爾威周四晚9時10分發表講話，期指在周五結算前，夜期窄幅波動。

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即市走勢：

【03︰00】夜期收報25462點，升30點，低水30點。

【00︰30】滙豐倫敦股價收報33.9港元，較港收市價低0.1%。

【00︰00】歐股收市上揚，德國升1%，法國升0.8%，英國升0.1%。

【23︰06】夜期升29點。

【21︰30】美股開市，道指跌13點，納指升57點，標指升4點。恒指夜期升10點，報25442點，低水50點。

【20︰36】恒指夜期倒跌15點，報25417點，低水75點。

【20︰36】味千（中國） （00538） 上半年盈轉虧，股東應佔虧損1.09億元，核心業務虧損1.23億元（人民幣，下同）。中期息維持0.02元（約2.2港仙）。

【餐飲寒冬】味千上半年盈轉虧息維持2.2仙 餐廳業務收入減44%

【19︰45】中國廣電網絡股東名單逐步揭開，47家中資公司先後公告參與組建中國廣電網絡，當中廣電股份為第一大股東，持股51%，阿里巴巴創業投資管理持股9.8813%。

中國廣電網絡股東名單揭盅 廣電股份為大股東、阿里巴巴創投持股近9.9%

【19︰45】證監會公布，中信銀行（國際）前客戶經理曹正被裁定欺詐罪名成立後，遭證監會終身禁止重投業界。

證監會：終身禁止曹正重投業界

【19︰45】恒指夜期升23點，低水37點。

【19︰00】恒指夜期早段微升15點，報25447點，低水45點。

【19︰00】小米 （01810） 上季收入按年升3.1%至535.4億元（人民幣，下同），經調整淨利潤按年跌7.2%至33.7億元，均勝預期。

【小米業績】小米上季經調整淨利跌7%至33.7億 勝預期

【16︰30】即月期指收報25432點，跌28點或0.1%，低水60點。

【16︰10】恒生指數收報25491點，升5點。國指升9點，收報10300點。主板成交1332億元。京東 （09618） 升近6%，阿里巴巴 （09988） 升逾4%，2股齊創上市新高。小米 （01810） 績前升半成，破頂升穿19元水平。

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【16︰00】恒生指數U盤前跌13點，報25472點。

【15︰44】港股尾市續軟，恒生指數跌17點，報25469點。

【15︰00】內地股市午後續向下，上證跌1.3%；深證跌近1.8%；創業板指跌2.1%。

【14︰56】大市繼續欠方向窄幅上落，恒生指數跌約10點，報25477點。

【14︰50】中芯 （00981） 跌幅擴至逾4%，低見24.6元。

【14︰17】美團點評 （03690） 轉跌2%，報252.4元。

【14︰12】大市再跌約55點，恒生指數報25432點。滙豐 （00005） 跌1.3%；友邦 （01299） 跌近0.6%。

【13︰59】潤地 （01109） 績後升逾5%，高見36.45元。

【13︰55】香港電視 （01137） 升幅擴至半成，高見9.58元。

【13︰48】小米 （01810） 午後曾突破19元水平，破頂高見19.16元，最新報19元，升4.9%。

【13︰44】石藥 （01093） 績後升逾5%，高見16.96元。

【13︰42】中芯國際 （00981） 跌逾3%，低見24.8元。

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【13︰26】港股再度轉升，恒生指數升約5點，報25491點。

【13︰10】京東 （09618） 午後升幅擴大至7%，高見319元創新高。

【13︰03】持股阿里巴巴的中國動向 （03818） 間接持有螞蟻集團，中國動向股價升逾14%，高見1.16元。

【13︰00】恒生指數午後初段跌約45點，報25441點。

【12︰53】恒指黑期跌約93點，報25444點。

【12︰52】碧桂園服務 （06098） 上半年多賺約60.9%至13.1億元人民幣，不派中期息。

【物管業績】碧桂園服務半年多賺61% 不派中期息

【12︰50】石藥集團 （01093） 上半年純利按年增長23%至23.1億元人民幣，中期息派6港仙，去年同期無派息。集團建議按每持有5股現有股份，發行3股新股之基準發行紅股。

【業績】石藥集團上半年賺23% 中期息派6港仙 5送3紅股

【12︰36】龍湖 （00960） 上半年多賺0.5%至63.4億元人民幣，核心溢利增長12.1%至52.7億元人民幣，派中期息0.4元，按年增長11.1%。

【內房業績】龍湖半年核心溢利增12% 中期息增11%至0.4元人幣

【12︰17】華潤置地 （01109） 上半年純利跌9.3%至115.4億元人民幣，核心股東應佔溢利83.7億元人民幣，按年增3.2%；派中期股息每股0.15元人民幣，按年增16.3%。另外，潤地指，可能分拆物業管理及商業運營服務業務獨立上市。

華潤置地上半年核心溢利增3%中期息升16 或分拆物管業務獨立上市

【12︰00】恒生指數半日跌53點，中午收報25432點。國指半日跌12點，中午收報10279點。主板成交723億元。阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾3%，京東 （09618） 升逾6%，3股齊齊破頂。

【11︰50】恒生指數中午收市前跌約77點，報25409點。

【11︰33】思摩爾 （06969） 跌逾6%，低見36.7元。思摩爾上半年純利按年跌91.7%至7,666萬元，不派發中期息。

【11︰31】上證指數半日跌近1.1% 深證跌1.5%；創業板指亦跌1.5%。

【11︰29】京東 （09618） 升幅擴至5%，高見313.4元創新高；美團點評 （03690） 轉跌近2%，低見252.2元。

【11︰19】大市跌幅百點，恒生指數跌117點，報25370點。

【11︰11】內地股市向下，拖累港股跌近80點。上證跌近0.9%；深證跌近1.3%；創業板指跌1.2%。

【11︰02】大市久缺方向，恒生指數跌41點，報25444點。

【10︰48】港視 （01137） 今早反彈3%，高見9.42元。

【10︰47】港交所 （00388） 升幅擴大至近2%，高見382.4元。

【10︰35】手機孖寶未止跌，瑞聲 （02018） 跌1%，低見48.1元；舜宇 （02382） 亦跌逾1%，低見115.4元。

【10︰29】港股反覆上落，恒生指數升25點，報25511點。

【10︰26】比亞迪 （01211） 升逾5%，高見79.35元。工信部日前發布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》（2020年第9批）文件，比亞迪入選的電動車型號包括BYD7003BEV8和BYD7007BEV純電動轎車。

【10︰10】恒生指數再度轉跌，恒指跌10點，報25477點。

【10︰05】港交所 （00388） 升1%，高見379元。內地包裝飲用水龍頭農夫山泉 （新上市編號：09633） 正起招股；螞蟻集團在香港、上海已遞交上市申請。

【10︰00】海底撈 （06862） 績後升4%，破頂高見47.7元。海底撈上半年盈轉虧，虧損9.65億元人民幣，收入按年減少16.5%至97.6億元人民幣，餐廳經營收入按年減少19.2%至91.5億元人民幣，不派息。

【業績】海底撈中期轉虧10億照創新高 上半年新開173家餐廳

【09︰57】除阿里巴巴 （009988）、小米 （01810） ，其他新經濟股亦上升，騰訊 （00700） 升1%；美團點評 （03690） 升0.6%。另外，京東 （09618） 升逾3%，高見310.8元創新高；網易 （09999） 升逾2%。

螞蟻IPO刺激新經濟股造好 阿里巴巴、小米、京東、網易齊破頂

【09︰55】阿里巴巴（009988）升3.6%，報278.8元，開市高見279.8元創上市新高。

【09︰52】恒生指數升幅擴大至約100點。

【09︰43】小米 （01810） 績前造好，股價升逾3%，破頂高見18.78元。

【小米股價】小米績前升逾3%破頂 次季純利料按季微升

【09︰42】申洲國際 （02313） 續升逾8%，高見131.2元。申洲國際上半年多賺4%至25.1億元人民幣，若剔除零售業務退出的影響，純利按年增長約為1.5%，中期息維持0.9港元。

【藍籌業績】申洲股價飈8% 上半年多賺4%中期息維持0.9元

【09︰39】大市再度轉升約50點。恒生指數升52點，報25538點。重磅藍籌股個別發展，騰訊 （00700） 升1.1%；中移動 （00941） 升1%；港交所 （00388） 升0.8%；滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 分別逆市跌0.7%及0.2%

【09︰33】安踏 （02020） 股價績後跌逾4%，低見82.2元。安踏上半年純利挫28.6%至16.6億元人民幣，如扣除分佔合營公司的虧損影響，純利則為23.8億元人民幣，較去年同期倒退20.1%。集團派中期息每股21港仙，較去年同期少32.3%。

【業績】安踏上半年賺少29% 改變3500間分店營運模式

【09︰30】大市早段偏軟倒跌，恒生指數跌34點，報25451點。

【09︰26】阿里巴巴 （09988） 升4%，開報279.8元創上市新高。阿里巴巴旗下螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）在香港、上海已遞交上市申請。

【09︰20】恒生指數高開34點，開報25520點，小米 （01810） 股價績前向好升1.1%。

【09︰14】即月期指開報25538點，升78點。

【09︰13】樂遊科技 （01089） 宣布短暫停牌。市傳騰訊 （00700） 已接近達成私有化樂遊科技 （01089） 方案。

樂遊科技短暫停牌 早前傳出騰訊已接近達成私有化樂遊科技方案

【09︰10】人行開展2000億元人民幣7天期逆回購操作。因有1500億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放500億元人民幣。今日還有1500億元人民幣MLF到期。

【09︰08】嘉里物流 （00636） 公布，在泰國從事快遞業務的KERRY EXPRESS （THAILAND） （KETH）於8月25日，已收到泰國證交會發出的有關建議分拆上市並申請發行和發售普通股的接納通知。

嘉里物流：分拆業務泰國上市獲泰國證交會接納

【09︰05】渣打 （02888） 入稟法院起訴南非土地及農業銀行（The Land and Agricultural Bank of South Africa），要求償還欠款。

渣打入稟起訴南非土地銀行 追討欠債

【08︰46】藍籌新貴小米 （01810） 將於今日公布業績，綜合市場預測，小米第2季經調整淨利23.62億元人民幣，較首季輕微上升，但按年跌35%；至於收入，則預期514億元人民幣，較首季升3%。

【08︰44】恒指黑期升約27點，報25565點；道指期貨微升2點，報28195點。

【08︰33】禹洲集團 （01628） 公布，正考慮可能分拆集團的物業管理服務業務及商業營運服務業務於香港獨立上市。

另外，集團主席林龍安於8月25日，於市場上增持100萬股公司股份，總代價約為367.4萬元。

禹洲集團擬分拆物管服務及商業營運服務業務上市 主席增持100萬股

【08︰10】聯邦制藥 （03933） 半年公司擁有人應佔本期溢利2.03億元人民幣，按年下跌31.5%。每股基本盈利11.97分人民幣，不派中期息。

【業績】聯邦制藥半年少賺31.5% 不派中期息

【07︰50】融創中國 （01918） 中期公司擁有人應佔溢利約109.6億元人民幣，按年增長6.5%，核心淨利潤約130.4 億元人民幣，按年升約3%。每股基本盈利2.41元人民幣，不派中期息。

【內房業績】融創中國中期多賺6.5% 不派中期息

【07︰30】道指跌59點，收報28248點。標指首次以高於3400點水平收市，報3443點，升12點或0.4%；納指收報11466點，升86點或0.8%。

港股ADR收報25590點，升104點或0.4% 滙豐 （00005） ADR折合報34.19元，跌近0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報551.59元，升1.3%。恒指夜期收報25485點，升25點，低水1點，成交17118張。

標指納指創新高港股ADR升104點 原油價格升逾1%

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責任編輯︰梁浩碩