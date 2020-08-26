【疫情焦點】全球累計逾2400萬確診　美國累計595萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至8月26日早上8時15分，全球累計24,098,129宗新冠肺炎確診病例，較上日增加140,034 宗。累計831,003死亡個案，較上日增加3,295宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|29,425
|5,958,307
|190,540
|意大利
|0
|261,174
|35,445
|西班牙
|2,415
|423,224
|28,924
|法國
|3,488
|285,902
|30,549
|德國
|627
|237,579
|9,345
|中國
|14
|84,996
|4,635
|香港
|0
|4,711（確診/疑似）
|78
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：梁浩碩