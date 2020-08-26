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【疫情焦點】全球累計逾2400萬確診　美國累計595萬

即市財經 08:24 2020/08/26

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【疫情焦點】全球累計逾2400萬確診　美國累計595萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至8月26日早上8時15分，全球累計24,098,129宗新冠肺炎確診病例，較上日增加140,034 宗。累計831,003死亡個案，較上日增加3,295宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 29,425 5,958,307 190,540
意大利 0 261,174 35,445
西班牙 2,415 423,224 28,924
法國 3,488 285,902 30,549
德國 627 237,579 9,345
中國 14 84,996 4,635
香港 0 4,711（確診/疑似） 78

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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