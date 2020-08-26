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【業績】聯邦制藥績後升半成　半年少賺31.5%不派中期息

即市財經 09:37 2020/08/26

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【業績】聯邦制藥半年少賺31.5%　不派中期息

聯邦制藥 （03933） 公布業績，聯邦制藥半年公司擁有人應佔本期溢利2.03億元人民幣，按年下跌31.5%。每股基本盈利11.97分人民幣，不派中期息。

聯邦制藥績後造好股價升半成，破頂高見9.1元，成交1803萬元。

集團表示，淨溢利下跌主要由於可換股債券嵌入式衍生工具部分的公平值變動虧損約2.24億元人民幣，期內核心業務的經營溢利則較去年同期有所增長。

期內，聯邦制藥收入43.05億元人民幣，按年增長5.2%。中間體、原料藥及製劑產品的分部營業額分別為6.92億元人民幣、18.62億元人民幣及17.5億元人民幣，按年升25.8%、跌0.4%及升4.9%。

集團胰島素系列錄得銷售收入共計5.63億元人民幣，按年增長51.3%。集團表示未來將繼續以胰島素系列作為核心戰略品種，推動銷售持續增長，進一步提升市場份額。

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 業績公布 聯邦制藥（03933）

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