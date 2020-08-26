  • 32°C
香港時間 : 2020826日 (三) 13:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【內房業績】融創中國升0.3%　中期多賺6.5%不派中期息

即市財經 12:25 2020/08/26

分享：

【內房業績】融創中國中期多賺6.5%　不派中期息

融創中國 （01918） 公布中期業績，融創中國半年公司擁有人應佔溢利約109.6億元人民幣，按年增長6.5%，核心淨利潤約130.4 億元人民幣，按年升約3%。每股基本盈利2.41元人民幣，不派中期息。

融創中國績後高開0.3%，開報33.85元，早段升幅擴大至升逾3%，高見34.9元，其後升勢回順，半日升0.3%，中午收報33.8元。

期內，融創中國收入為773.4億元人民幣，按年增長0.7%，毛利為177.6億元人民幣，按年減少8.3%。毛利率為23.0%，相對去年同期的25.2%有所下降。

集團表示，隨著新冠肺炎疫情有效控制，第2季度項目逐步復工復產，供貨也逐漸充裕，5月份開始實現銷售額按年增長。 上半年集團連同其合營公司及聯營公司實現合同銷售金額約1,952.7億元人民幣。

集團上半年新增土地儲備約1,730萬平方米，新增貨值約2,330億元人民幣，按年下降約64%。

淨負債率水平持續改善，較2019年底大幅下降約23.3個百分點。集團持續保持著充裕的流動性，截至6月底賬面現金達1,208.6億元人民幣。

【新股IPO】融創中國逆市升逾5%　建議分拆融創服務主板上市並獲聯交所確認

【藍籌業績】碧桂園半年核心淨利潤跌8.6% 中期息削一成至20.55分

【內房業績】世茂半年多賺3% 中期息及特別息70仙 未來擬再分拆業務上市（第二版）

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 業績公布 融創中國（01918）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉次日招股 孖展暫錄1539億超購約262倍（第二版）
【新股IPO】農夫山泉次日招股 孖展暫錄1539億超購約262倍（第二版）
【新股IPO】農夫山泉衝刺今年凍資王？券商再加碼孖展額 料抽100手穩中一手（第二版）
【新股IPO】農夫山泉衝刺今年凍資王？券商再加碼孖展額 料抽100手穩中一手（第二版）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【限聚令延長】今日新增19宗確診個案　周五起晚市堂食延長至晚上9時　戲院、美容院、運動場所重開
【限聚令延長】今日新增19宗確診個案　周五起晚市堂食延長至晚上9時　戲院、美容院、運動場所重開
【螞蟻IPO】螞蟻集團遞申請、阿里巴巴逼6萬億市值　螞蟻發10%新股（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團遞申請、阿里巴巴逼6萬億市值　螞蟻發10%新股（不斷更新）