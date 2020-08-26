【內房業績】融創中國升逾3%　中期多賺6.5%不派中期息

▲ 【內房業績】融創中國中期多賺6.5% 不派中期息

融創中國 （01918） 公布中期業績，融創中國半年公司擁有人應佔溢利約109.6億元人民幣，按年增長6.5%，核心淨利潤約130.4 億元人民幣，按年升約3%。每股基本盈利2.41元人民幣，不派中期息。

融創中國績後升逾3%，高見34.85元，成交4741萬元。

期內，融創中國收入為773.4億元人民幣，按年增長0.7%，毛利為177.6億元人民幣，按年減少8.3%。毛利率為23.0%，相對去年同期的25.2%有所下降。

集團表示，隨著新冠肺炎疫情有效控制，第2季度項目逐步復工復產，供貨也逐漸充裕，5月份開始實現銷售額按年增長。 上半年集團連同其合營公司及聯營公司實現合同銷售金額約1,952.7億元人民幣。

集團上半年新增土地儲備約1,730萬平方米，新增貨值約2,330億元人民幣，按年下降約64%。

淨負債率水平持續改善，較2019年底大幅下降約23.3個百分點。集團持續保持著充裕的流動性，截至6月底賬面現金達1,208.6億元人民幣。

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責任編輯︰梁浩碩