▲ 標指納指創新高港股ADR升104點 原油價格升逾1%

道指跌59點 標指納指創新高

美股個別發展，道指跌59點，收報28248點。另一方面，疫苗進展正面，美國新屋銷售飆升，中美貿易緊張有所緩和，帶動納指及標指再創新高，標指首次以高於3400點水平收市，報3443點，升12點或0.4%；納指收報11466點，升86點或0.8%。

港股ADR升104點

港股ADR收報25590點，升104點或0.4% 滙豐 （00005） ADR折合報34.19元，跌近0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報551.59元，升1.3%。恒指夜期收報25485點，升25點，低水1點，成交17118張。

原油價格升逾1%

原油價格升逾1%。颶風吹襲前，美國生產商關閉墨西哥灣沿岸產油設施，紐約期油收報43.35美元，升0.73美元或1.7%。布蘭特期油收報45.86美元，升0.73美元1.6%。

美滙指數跌0.3%

美國消費者信心第二個月下跌，降至2014年以來最低水平，美滙指數報93.01，跌0.3%。市場憧憬歐洲經濟疫情過後復甦，歐元兌美元報1.1834；美元兌日圓報106.37。

美國10年期債息報0.68厘。

紐約期金跌0.8%

中國副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、姆欽通電話，雙方認為協議有所進展，避險情緒降溫，金價下跌，紐約期金收報1923.1美元，跌16.1美元或0.8%，現貨金於1928美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩