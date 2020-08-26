【1810小米業績】小米今日放榜　花旗最牛料收入破千億　

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【美國經濟】著名對冲基金經理庫珀曼：美國無法承受聯儲局狂印銀紙
小米集團（01810）為四大新經濟股「ATMX」內，唯一仍未公布業績的股份，「ATM」均交出理想成績，市場自然對今日（26日）公布中期業績的小米，股價本周更曾升至18.76元的兩年高位。
小米去年上半年收入達957.1億元（人民幣，下同），綜合現時多間大行數據，集團今年上半年收入（見下表）或會有低單位數，至中單位數的增長，最牛的花旗更認為公司上半年營業額有望按年上升8.5%，至1,038.2億元。
|券商
|預測上半年收入（億元人民幣）
|按年變幅（%）
|花旗
|1,038.2
|8.5
|交銀國際
|1,008.3
|5.3
|野村
|1,002.3
|4.7
|摩根大通
|997.4
|4.2
|美銀
|994.9
|4
|瑞銀
|981.5
|2.6
雖然各間券商預測收入會有所上升，惟對公司盈利前景卻未算樂觀，特別在純利方面，大行對小米的預測出現較大分岐（見下表），公司去年上半年純利達50.78億元，但就算是最牛的花旗，現時也預期集團今年首6個月純利，會出現9.7%按年跌幅，至不足45.9億元；睇得最淡的野村，甚至預計集團純利會出現逾36%的按年倒退，差距頗大。
|券商
|預測上半年純利（億元人民幣）
|按年變幅（%）
|花旗
|45.85
|-9.7
|瑞銀
|40.04
|-21.2
|建銀國際
|33.92
|-33.2
|野村
|32.27
|-36.6
在各方面均睇得較牛的花旗指，預測小米第二季手機交付量達2,880萬部，按年下跌約11%，海外銷售有機會好過預期。該行認為，縱使內地及印度市場表現仍然疲弱，線下渠道人流減少及家電銷售放緩。惟互聯網服務在民眾回復正常生活下，估計將回復正常。
記者：葉志偉