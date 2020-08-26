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【1810小米業績】小米今日放榜　花旗最牛料收入破千億　

股樓投資 06:28 2020/08/26

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小米集團（01810）為四大新經濟股「ATMX」內，唯一仍未公布業績的股份，「ATM」均交出理想成績，市場自然對今日（26日）公布中期業績的小米，股價本周更曾升至18.76元的兩年高位。

小米去年上半年收入達957.1億元（人民幣，下同），綜合現時多間大行數據，集團今年上半年收入（見下表）或會有低單位數，至中單位數的增長，最牛的花旗更認為公司上半年營業額有望按年上升8.5%，至1,038.2億元。

券商 預測上半年收入（億元人民幣） 按年變幅（%）
花旗 1,038.2 8.5
交銀國際 1,008.3 5.3
野村 1,002.3 4.7
摩根大通 997.4 4.2
美銀 994.9 4
瑞銀 981.5 2.6

相關文章:【港股追蹤】小米績前繼續炒　升至逾兩年高位

雖然各間券商預測收入會有所上升，惟對公司盈利前景卻未算樂觀，特別在純利方面，大行對小米的預測出現較大分岐（見下表），公司去年上半年純利達50.78億元，但就算是最牛的花旗，現時也預期集團今年首6個月純利，會出現9.7%按年跌幅，至不足45.9億元；睇得最淡的野村，甚至預計集團純利會出現逾36%的按年倒退，差距頗大。

券商 預測上半年純利（億元人民幣） 按年變幅（%）
花旗 45.85 -9.7
瑞銀 40.04 -21.2
建銀國際 33.92 -33.2
野村 32.27 -36.6

在各方面均睇得較牛的花旗指，預測小米第二季手機交付量達2,880萬部，按年下跌約11%，海外銷售有機會好過預期。該行認為，縱使內地及印度市場表現仍然疲弱，線下渠道人流減少及家電銷售放緩。惟互聯網服務在民眾回復正常生活下，估計將回復正常。

 

記者：葉志偉

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