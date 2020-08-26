以色列代表團下周一　飛赴阿聯酋磋商關係正常化問題

路透社報道，以色列總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)表示，一個以色列代表團與美國總統特朗普的高級助手，將於下周一，一起飛往阿聯酋，就鞏固兩國中東關係正常化的協議，進行會談。

這是特朗普在8月13日促成以色列與阿聯酋，達成歷史性和平協議《亞伯拉罕協議》以來，三方之間首次高級別會議。

在正式簽署之前，該協議尚等待有關細節談判，包括開放使館、貿易及旅遊聯繫。

內塔尼亞胡在視頻聲明中表示，特朗普高級顧問庫什納(Jared Kushner)、國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）、美國中東特使伯科威茨(Avi Berkowitz)及其他美國官員，將與以色列國家安全顧問沙巴特（Meir Ben-Shabbat ）率領的代表團成行。

據以色列電台報道，美以官員將搭乘從特拉維夫直飛阿布扎比的以色列航班，這是兩國之間首次商業飛行。

內塔尼亞胡指出，會談將集中促進以阿在航空和旅遊、貿易、金融、衞生、能源及安全等領域的合作。

然而，該協議可能使海灣國家擁有以前遭拒絕的先進武器，這令以色列不安，恐成為談判的癥結。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)周一訪問以色列，提出保證，指未來與阿聯酋的任何武器交易，以色列將保留該地區的軍事優勢。

責任編輯：李勝君