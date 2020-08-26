【美股收市】3利好撐標指納指又破頂 道指回吐 油價漲

疫苗進展正面，加上美國新屋銷售飆升以及中美貿易緊張有所緩和，3利好撐納指及標指再創新高。惟美國消費者信心下跌，道指回吐。

美股3大指個別發展。航空相關股份下滑，拖累道指跌59點，收報28248點；標指首次以高於3400點水平收市，報3443點，升12點或0.4%；納指收報11466點，升86點或0.8%。

數據方面，美國7月經季節調整後新屋銷售為90.1萬伙，按月增長13.9%，好過市場預期79萬伙。不過，美國消費者信心第二個月下跌，降至2014年以來最低水平；會議局消費信心指數從7月91.7跌至8月的84.8，是6年來最差，分析師原預期會升見93

標普道瓊斯公司宣布更換道指成分股，將於星期五收市後生效 ; 軟件開發商Salesforce、生化公司安進(Amgen)及綜合工業企業Honeywell將納入成分股，股價周二做好，分別升3.7%、5.4%、3.2% ; 引入新的三家公司可以抵銷蘋果拆股影響。至於被剔走的埃克森美孚、輝瑞及雷神科技，股價分別跌3.2%、1.1%及1.5%。

中美就檢討首階段貿易協議舉行高層對話，加上英國藥廠阿斯利康(AstraZeneca)開始測試一種鷄尾酒抗體治療法，用於預治新冠病毒，可能為疫情防治打通另一條道路。市場避險情緒降溫，金價受壓。紐約期金連跌兩日，創逾一個月新低 ; 1 2月期金收報1923.1美元，跌16.1美元或0.8%。

颶風「勞拉」來襲，美石油業迎15年最大威脅 ; 紐約期油漲1.7%，報43.35美元， 創3月5日以來新高。