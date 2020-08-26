【中東局勢】以色列與阿聯酋 首班商業航班下周起飛

據美聯社消息，以色列和阿聯酋之間的第一架商業航班，計劃在下周起飛。

以色列總理辦公室表示，以色列代表團將於下周一，與特朗普高級顧問庫什納（Jared Kushner）一起前往阿布扎比，並與阿聯酋方面舉行會談。

另據彭博社報道，美國試圖促進以色列的關係正常化的舉措，遭蘇丹的過渡政府嗤之以鼻。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）24日飛抵以色列，正式展開他的中東之行。

蘇丹的過渡政府指出，美國沒有恢復與以色列關係正常化的任務，但表示希望華盛頓不再將蘇丹列為支持恐怖主義國家。美國自1993年起，把蘇丹列為支持恐怖主義國家。

蘇丹內閣周二在一份聲明中說，總理漢多克（Abdalla Hamdok）告訴美國國務卿蓬佩奧 ，任何正常化都必須等到一個長久政府就位。

在蘇丹實行鐵腕統治前總統巴希爾（Omar al-Bashir）去年被罷免，現時由文職及軍人聯合管治，直至2022年舉行選舉。

聲明還說，漢多克促請蓬佩奧在中東進行廣泛訪問時，不要將與以色列正常化關係與恐怖主義名稱聯繫起來。今年8月13日，阿聯酋與以色列正式建交。

以色列已與埃及和約旦建立外交關係，但阿聯酋是海灣地區第一個宣布與以色列建交的阿拉伯國家。在以色列和巴勒斯坦發生長期衝突期間，海灣地區的阿拉伯國家一直沒有與以色列建交。近年來，對伊朗的共同敵意拉近了以色列與這些國家的關係。

責任編輯：李勝君

▲ 美國國務卿蓬佩奧（右）在對蘇丹進行正式訪問，敦促更多阿拉伯國家與以色列的關係正常化。（法新社圖片）