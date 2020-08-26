【新盤出擊】樓市見底訊號現? 疫情放緩春江鴨爭入市 駿嶺薈單位逾3千萬沽

本港新冠肺炎第三波疫情放緩，食物及衞生局局長陳肇始於周二（25日）宣布，政府將於周五（28日）開始逐步放寬社交距離措施。過去一周，本港確診個案持續下跌，一手市場屢錄大額成交，發展商也再為旗下項目展開銷售步署。



綜合市場資訊，一手市場於周二錄得約14宗成交，包括兩宗樓價逾3,000萬元的大額成交。信置（00083）宣布，旗下西貢逸瓏園於周二沽出1座8樓B單位頂層連平台及天台特色單位，成交價3,000萬元，單位實用面積1,567平方呎，為四房雙套連儲物房間隔，連面積2,095平方呎天台，平台面積也達176平方呎。發展商指，逸瓏園已累售287伙，套現逾31億，現時項目僅餘10伙待售，當中4伙為特色戶，包括兩伙頂層連天台及泳池特色戶。

相關文章:【疫市蝕讓】滿名山再現「呼吸Plan」變「出血Plan」 業主累減33%才成功甩貨 慘蝕近2球



另方面，由建滔集團（00148）牽頭發展、位於沙田九肚半山的低密度住宅及獨立洋房項目駿嶺薈，周二以招標形式售出1個分層單位。成交單位為1座5樓B室，實用面積約1,588平方呎，屬4房雙套連工作間間隔，享向南馬場景，成交價3,493.6萬元，呎價約22,000元。發展商指，新買家為本地人士，鍾情單位可享極高私隱度之餘，同時亦有開揚翠綠景致，將作自用，而該買家選用360天成交計劃，享有先住後付優惠。洋房方面，項目合共56座洋房，發展商指至今已售出近一半，料短期內會再推出更多洋房招標發售。

相關文章:【大碼盤出擊】超級豪宅呎價5萬有價有市 緹山連錄3成交 發展商即袋2.5億元



樓市交投暢旺，發展商繼續推售旗下項目，由帝國集團及香港小輪發展，恒地（00012）負責銷售之屯門青山灣項目帝御·金灣剛上載最新銷售安排，項目將於本周六（29日）再進行新一輪推售，涉及76伙。恒基物業代理有限公司營業(一)部總經理林達民表示，帝御•金經過三輪銷售後，合共售出533伙住宅單位，佔可供銷售之單位約99%，總成交金額約25.2億元，銷情熾熱。

相關文章:【疫市尋筍盤】呎價1萬蚊單位邊度搵?可留意呢5大屋苑



該盤於周六進行第4輪銷售，發售合共76伙住宅單位，當中包括1B號、3A號、4A號及6A號價單內合共52伙住宅單位，將以先到先得形式發售。另外，3伙頂層連天台特色大宅及21伙花園特色戶「綠意金灣」，亦於同日起至10月5日以招標形式發售。林達民表示，在過去三輪銷售中，項目僅限量推出共23伙特色戶，每次均全數售罄。當中1伙花園特色戶「綠意金灣」更創出項目成交呎價之新高 (第3座地下單位15，為開放式間隔) ，實用面積185平方呎，連137平方呎之私人花園，成交呎價約20,629元。

相關文章:【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入



也有全新盤即將推出，恒地繼早前推售西營盤忠正街8號藝里坊‧1號後，該盤第二期、位於忠正街1號的項目正式命名為藝里坊‧2號，恒基物業代理有限公司營業(二)部總經理韓家輝表示，該盤最快於9月推售，項目預計關鍵日期為2021年第四季。「藝里坊‧2號」共提供264個住宅單位，間隔多元化，涵蓋開放式至2房，當中主打1房戶，佔全盤逾7成，開放式單位佔近2成，而2房單位則佔約1成，示範單位及售樓處設於國際金融中心一期。恒基物業代理有限公司營業(二)部副總經理李菲茹補充指，項目舉步即達港鐵西營盤站B3出口，同時坐落傳統名校區，擁11小學校網及中西區中學校網，並鄰近香港大學。目前藝里坊‧1號現已落成，並累售186伙，佔可售單位約85%。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ】

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

記者：陳詠妍