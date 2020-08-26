聯合國秘書長：疫情重創旅業　威脅逾1億就業職位

全球旅遊業受新型肺炎疫情大流行重創，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，今年首5個月已造成3,200億美元（約2.5萬億港元）服務輸出方面的經濟損失，這是整個2009年經濟危機期間遭受損失的三倍多，並威脅超過1.2億個就業職位。

預計巨大旅遊業損失，將使全球經濟增長（GDP）減少1.5%至2.8%，具體取決於旅遊業停滯的持續時間。

古特雷斯表示，旅遊業是第三大服務輸出行業，全球每10人中，便有1人從事旅遊業，為數以億計民眾提供生計，促進經濟，同時讓民眾體驗世界各地的文化和自然財富，拉近人與人之間的距離，但疫情大流行導致國際旅客人數在今年首5個月內減少一半以上，形容對富裕國家旅遊業造成重大衝擊，對發展中國家而言更是緊急情況，當中部分國家的旅遊業佔生產總值兩成以上。

3月新冠病毒開始在全球範圍內迅速傳播時，各國施加封鎖措施，在今年首5個月，國際旅行在4月和5月停止急劇增長，國際遊客數量同比減少近60%。世界旅遊組織預計，受疫情影響，今年國際旅遊收入（即國際遊客消費）將下降9,100億美元至1.2萬億美元，這將使全球旅遊業倒退20年。

責任編輯：李勝君

