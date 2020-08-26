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【美股焦點】Facebook股價破頂 擴大新聞服務至多個國家 向媒體付費

即市財經 01:21 2020/08/26

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Facebook 股價表現強勢，周二續創新高。

Facebook（美︰FB）宣布，未來幾個月將在英國、德國、法國、印度和巴西推出新聞服務。去年，Facebook率先在美國推出了新聞服務，通過向出版商支付費用，獲得新聞內容的授權。Facebook新聞服務目前已擁有來自200多家媒體的原創報道。

近期Facebook股價走勢強勁，周二再逾３%，高見280.73美元，續創歷史新高。

Facebook表示，與美國市場一樣，Facebook將上述新市場的新聞出版商支付內容費用。但Facebook同時指出，這些新聞服務的體驗可能與美國服務不完全一樣。

集團全球新聞合作夥伴事務副總裁Campbell Brow表示，在不同的國家，消費者習慣和新聞報道各不相同，Facebook將與每個國家的合作夥伴密切合作，同時也會尊重出版商的商業模式。

Facebook擁有約27億月活躍用戶，由於虛假新聞報導和虛假信息推廣活動，使其飽受詬病，甚至有質疑稱，社交媒體上假新聞導致美國總統特朗普（Donald Trump）贏得2016年大選。

相關文章︰【TikTok拆骨】Facebook朱克伯格據報曾向特朗普「告狀」 稱中國科企威脅美國

【美國制裁】Facebook：禁止受美制裁中港官員帳戶支付服務

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