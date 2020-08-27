【5G與零售】5G智能消費世界　零售企業如何應對革新浪潮？

5G 網絡降臨，除了帶來高速網絡、低延遲和可連接大量裝置的好處，亦有助遙距操控、無人駕駛以至全自動化生產發展，因此，企業可透過結合創新科技與未來愈來愈豐富多元的「大數據」革新整個營商架構。無論從生產、物流到宣傳和零售，當企業徹頭徹尾地進行科技轉型，將可大大提高生產力和競爭力，並提升消費者的購物體驗，開拓更龐大的商機。

生產、物流「無人化」

5G在每平方公里可支援多達100萬個裝置同時上網，大力促進智慧工廠、 車聯網智能交通系統的發展，對於企業的生產和物流帶來莫大裨益，有助將生產效率提升到極致。

生產方面，5G是推行工業 4.0的關鍵元素，近乎零延遲的網絡可以讓工廠内的每個生產工序都能透過連接大數據進行實時通訊，並讓IoT機器設備透過AI、大數據進行自主學習，進一步制定生產流程和監控品質，讓生產工序變得全自動化，進而實現最佳的生產效率，大大提升生產力。

而在物流方面，5G將全面提升車聯網技術，利用雲端數據和車輛之間的實時數據傳輸，可以令物流貨車組成單人駕駛或無人駕駛的車隊，縮短車輛之間的距離以減少行駛阻力，從而降低燃油消耗，對於企業來説可以有效提高物流效率，同時降低營運成本。



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「個人化」的產品宣傳

在營銷、產品宣傳方面，在5G高速網絡下更豐富多元的「大數據」可以助企業更有效地投放廣告，例如：直播足球比賽的場邊廣告牌，會隨着觀眾的地區、年齡層而切換内容和語言；商場内的電子廣告板可自動以AI分析行人的衣著、髮色、身材而推薦不同的服飾搭配；而當更多VR遊戲、影音媒體出現，企業也可考慮使用更有想像力、更靈活的虛擬媒體内容作產品宣傳，相信會比起傳統媒體更有吸引力。

創新智慧零售

有了5G，人們的網上活動將更加頻繁，網上購物亦將進一步成為主流，企業可利用科技發展更多新穎的内容和購物方式、增加與消費者的互動，跳出冷冰冰的產品訊息，帶來更多個人化的消費體驗。

例如已經在世界各地試行的無人商店或VR虛擬商店，將會在5G世代下加速發展。無人商店以AR應用程式作商店導覽、設置感應器以AI自動掃描商品條碼、以支付方式自動結賬等，為消費者帶來便捷的購物體驗；而VR虛擬商店則可以擴展線上業務範疇，讓消費者即使足不出戶，也擁有與實體商店相同的高互動性消費體驗。而對企業來說，在5G推進下的智能零售模式，不但可以節省人力成本，在整個運作中更可掌握更多元化的大數據，能夠更有效及更快捷地運用營銷策略。

5G將會帶來萬物互聯的時代，企業要跟上時代的脚步，就要勇於突破，積極運用先進科技建立新的經營模式，才能夠進一步滿足消費者的需要，開創嶄新的高科技消費世界。



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