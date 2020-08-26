【Tesla股價】內地瘋傳Model 3公路起火影片 Tesla︰並非自燃

▲ Tesla電動車的安全問題引起外界關注。

Tesla（美︰TSLA）電動車安全問題再度引起關注，近日內地網上流傳一段影片，一架Tesla Model 3在公路上起火，車身冒出濃煙，並且有消防員在場對其射水滅火。有網民更稱，懷疑該輛電動車電池自燃，導致起火。惟Tesla方面否認。

Tesla中國方面針對事件作出了回應。特斯拉汽車（北京）有限公司回應稱，事故是由於車輛在高速行駛過程中，與一個金屬角鐵狀的路面拋灑物發生碰撞，而造成底盤及電池嚴重受損引起車輛起火， 並非自燃。

影片發生的時間地點等皆不詳， Tesla方面亦未有進一步交待。

電動車的電池安全性一向備受關注，去年上海亦曾發生Tesla起火事件，當時該電動車於停泊停車場內，車上無人，起火過程被閉路電視紀錄下來，因而受到媒體廣泛報道。目前，國內上路行駛的進口和國產Model 3車型搭載的是松下或LG提供的三元鋰電池。

Tesla股價現跌0.81%，報 1997.81美元。

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編輯︰侯景成