【航空告急】美國航空指聯邦援助到期 擬10月裁員1.9萬人

美國航空（American Airlines，美：AAL）周二表示，隨着聯邦冠狀病毒援助的到期，以及疫情持續削減旅遊需求，將在10月裁減19,000名員工。美國四大航空股的股價全綫向下，美國航空及聯合航空（United Airlines，美：UAL）股價曾挫近5%。

今次裁員是航空業最近的大規模裁員，原因是需求下降和數十億美元計損失。

這家航空公司在3月僱用逾14萬名員工，根據250億美元（約1,950億港元）的聯邦救助計劃條款，禁止承運人在9月30日前解僱員工，以幫助航空公司渡過危機中最嚴峻的時刻。然而，市場需求僅溫和恢復，美國航空第四季度的運力，預計將僅及去年同期的一半。

首席執行官帕克（Doug Parker）及總裁伊索姆（Robert Isom）在員工短箋宣布裁員行動，他們指今天是迄今為止最難傳達的信息，即宣布自10月1日起非自願裁員。

消息宣布後，美國航空的股價跌幅擴大，美股早市曾跌逾4.7%，暫跌3.9%；聯合航空亦曾挫4.7%；達美航空（Delta Air Lines，美：DAL）及西南航空（Southwest Airlines，美：LUV）齊跌1.5%。

責任編輯：李勝君