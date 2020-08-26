聯合國：疫情重創旅遊業　料全球損失高達1.2萬億美元

新冠疫情不斷擴散之際，大多數國家都實行封鎖政策，旅遊活動減少對全球旅遊業帶來巨大打擊。聯合國秘書長 Antonio Guterres 本周二 (25 日) 表示，今年全年的旅遊業收入可能減少9,100億至12,000億美元（約7.05至9.3萬億港元），並可能導致全球GDP減少1.5至2.8個百分點。

受新型冠狀病毒疫情影響，今年首5個月全球旅遊業的出口收入損失高達3,200億美元（約2.48萬億港元），是 2009年全球金融危機時期的三倍。與此同時，逾1.2億個工作崗位正面臨危機。

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Guterres還指出，旅遊業是全球經濟的第三大出口行業，僅次於燃料和化學品，去年佔全球貿易總額的7%，為數億人口提供生計並促進經濟發展，「全球每10人中，便有1人從事旅遊業。」

但由於新冠疫情，今年的前五個月內，國際遊客人數減少了一半以上，使得旅遊業收入銳減。 Guterres表示 ，這對富裕的發達國家構成 重大衝擊 ，但對發展中國家而言，這是 「 緊急情況 」 ，尤其是對許多小島嶼發展中國家和非洲國家而言， 當中部分國家的旅遊業收入佔國內生產總值的 20％以上。

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編輯：李勝男