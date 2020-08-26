特朗普唔信「所謂專家」 美國疫情惡化非無因（訂戶專享） 環球社會熱點 09:55 2020/08/26 分享： 美國的新冠肺炎確診人數持續高企，無論美國總統特朗普怎樣推卸責任，始終難逃抗疫不力的罪名。說到特朗普的抗疫表現，最大問題是他不斷發放受到質疑，以至叫人啞口無言的失實資訊。可惜，即使抗疫大元帥一職由拜登取而代之，也不足以令美國人安枕無憂，拜登可能只是五十步，笑百步。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【BNO移民】英國樓市暢旺 關香港人事？（訂戶專享） 2020/08/25 【BNO移民】英國樓市暢旺 關香港人事？（訂戶專享） 【安倍入院】疫情挫日本經濟 安倍指定接班更難（訂戶專享） 2020/08/24 【安倍入院】疫情挫日本經濟 安倍指定接班更難（訂戶專享） 【美國大選分析】特朗普強打中國牌 關鍵在較拜登「貼地」 2020/08/24 【美國大選分析】特朗普強打中國牌 關鍵在較拜登「貼地」 【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴（訂戶專享） 2020/08/14 【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴（訂戶專享） 【美國大選分析】辯論不容有失 特朗普怎部署？（訂戶專享） 2020/08/13 【美國大選分析】辯論不容有失 特朗普怎部署？（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【BNO移民】英國樓市暢旺 關香港人事？（訂戶專享） 2020/08/25 【BNO移民】英國樓市暢旺 關香港人事？（訂戶專享） 【安倍入院】疫情挫日本經濟 安倍指定接班更難（訂戶專享） 2020/08/24 【安倍入院】疫情挫日本經濟 安倍指定接班更難（訂戶專享） 【美國大選分析】特朗普強打中國牌 關鍵在較拜登「貼地」 2020/08/24 【美國大選分析】特朗普強打中國牌 關鍵在較拜登「貼地」 【中美歐關係】擺脫美國獨抗普京 歐盟先在白俄試刀 2020/08/21 【中美歐關係】擺脫美國獨抗普京 歐盟先在白俄試刀 【美國大選分析】大包圍反特朗普 拜登平衡左右考功夫 2020/08/20 【美國大選分析】大包圍反特朗普 拜登平衡左右考功夫 特朗普 疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 全球大流行 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入