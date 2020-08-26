特朗普唔信「所謂專家」 美國疫情惡化非無因（訂戶專享）

美國的新冠肺炎確診人數持續高企，無論美國總統特朗普怎樣推卸責任，始終難逃抗疫不力的罪名。說到特朗普的抗疫表現，最大問題是他不斷發放受到質疑，以至叫人啞口無言的失實資訊。可惜，即使抗疫大元帥一職由拜登取而代之，也不足以令美國人安枕無憂，拜登可能只是五十步，笑百步。

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