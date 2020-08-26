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特朗普唔信「所謂專家」 美國疫情惡化非無因

環球社會熱點 09:55 2020/08/26

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美國的新冠肺炎確診人數持續高企，無論美國總統特朗普怎樣推卸責任，始終難逃抗疫不力的罪名。說到特朗普的抗疫表現，最大問題是他不斷發放受到質疑，以至叫人啞口無言的失實資訊。可惜，即使抗疫大元帥一職由拜登取而代之，也不足以令美國人安枕無憂，拜登可能只是五十步，笑百步。

美國總統特朗普

  • 授權血漿治療，指可降死亡率35%
  • 醫學界質疑，研究負責人劃清界線
  • 粗疏處理衛生問題，只選有利意見

特朗普（Donald Trump）繼力推抗瘧疾藥物羥氯喹（hydroxychloroquine）、以針筒注射漂白水或消毒劑殺死新冠病毒、推崇自稱治癒300位患者的「好醫生」伊曼紐爾（Stella Immanuel），以及被指建議提取夾竹桃苷（oleandrin）治療或預防疫情後，對於這場困擾全球多時的瘟疫，他近日又有新的治療良方。

幸好，特朗普這次緊急授權採用康復者血漿作為新冠肺炎療法，總算合情合理。血漿被譽為「液體黃金」（liquid gold），不僅顏色相似，亦十分有用及寶貴，可以18種不同方式治療疾病，只是仍未證實有效應對新冠肺炎。

【美國疫情】特朗普緊急授權血漿療法 7萬人已嘗試

【美國疫情】引特朗普錯誤血漿治療數據 食藥局道歉

血漿被譽為液體中黃金 血漿療法可否用於疫苗？

弊就弊在，做慣真人騷的特朗普，戒不掉語不驚人誓不休的「大喇叭」作風，高調宣揚注射新冠肺炎康復者的血漿，能夠降低高達35%的死亡率。

美國食品和藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）亦補充，這意味在100名新冠肺炎患者中，使用血漿治療可拯救35人。

早已被質疑非醫護科出身的衛生部長阿扎爾（Alex Azar）更稱：「我們希望可以研發出，好像這樣降低35%死亡率的藥物，這是治療新冠肺炎的重大進展。」

雖然血漿療法已獲醫學界肯定，但華府拋出降低死亡率35%的驚人數字，並指數據來自梅奧醫院（Mayo Clinic）一項研究，卻令專家們深感懷疑。

研究的負責人懷特（Scott Wright）亦立即劃清界線，指華府所引數據絕非出自他的研究，可能是食藥局同時閱讀其他研究後的「綜合分析」。

事已至此，食藥局發言人只好在Twitter發文補鑊，指出所謂35%，實是接受高劑量抗體，與接受低劑量抗體患者死亡率的相對差異。哈恩作為食藥局之首，亦就未經事實核查（fact check）而引用有關數據一事致歉。

【新冠疫苗】特朗普擬為勝選速推疫苗 專家斥危險

【新冠疫苗】特朗普批食藥局拖慢測試至美國大選後

對於醫療衛生這種涉及成千上萬人命的重議問題，華府如此粗疏的處理方式，再次反映特朗普及他的政府官員們，一直都沒有認真聆聽或重視福西（Anthony Fauci）等醫學專家的專業意見，每次也是礙於形勢所逼，勉強揀選特朗普認為合用或有利自己的專業意見來配合施政。

特朗普為首的官員對科學缺乏百分百信任，甚至視一眾醫學專家為「所謂專家」，有事鍾無艷，無事夏迎春，或者就是美國疫情一度失控，而現今疫情的改善進度，亦嚴重落後於其他國家的重要原因。

那麼，數月後若有機會換成拜登（Joe Biden），又如何？

Ipsos的民調顯示，只有46%人信任拜登所說的新冠肺炎資訊，縱已遠高於特朗普的31%，但仍然不夠一半。政客的說話不能盡信，似乎已經深深印在美國人的心中。

白宮傳染病專家福西

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撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記＋

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