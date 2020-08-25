【業績】復星醫藥上半年多賺13% 復星旅文盈轉虧

▲ 復星醫藥上半年多賺13%。

復星醫藥 （02196） 及復星旅遊文化 （01992） 公布截至6月底止半年業績。其中，復星醫藥上半年收入按年跌0.85%，至139.65億元（人民幣，下同）；純利按年升13.1%；每股盈利升0.67元，不派中期息。

復星醫藥表示，利潤增長主要來自於新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒、負壓救護車及呼吸機等抗疫產品的貢獻；核心產品非布司他片（優立通）、匹伐他汀鈣片（邦之）、草酸艾司西酞普蘭（啟程）等收入保持高速增長，人用狂犬疫苗銷量大幅提升；利妥昔單抗注射液（漢利康）新增生產規模獲批後銷量快速提升，上半年實現收入2.24億元，6月當月收入突破億元；受益於法規市場的需求，附屬公司GlandPharma保持快速增長。

復星旅遊文化盈轉虧

另外，復星旅遊文化公布，集團旅遊營運的營業額降至43.1１億元，按年下降44.1%，股東應佔淨虧損近9億元，去年同期為盈利4.9億元，不派中期息。

集團旗下三亞亞特蘭蒂斯資產支持計劃（CMBS）獲融資68億，及Club Med獲1.8億歐元的法國國家擔保貸款，實現充裕現金儲備，提高流動性。 Club Med人力資源成本和資本開支第二季度分別按年下降約六成和約七成。

相關文章︰【新冠疫苗】復星醫藥：中國新冠疫苗臨床試驗已開始 72名受試者接種

【盈喜盈警】復星國際盈警 上半年純利倒退逾7成

復星醫藥擬分拆Gland Pharma於印度上市

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情