【新股IPO】農夫山泉9633明午截飛　七大亮點你要知

農夫山泉（新上市編號：09633）周二（25日）開始招股，投資者群情洶湧，首日已有券商借爆孖展額要加碼，到底這枝水有什麼吸引？相信大家都已經做了不少功課，但仍然心思思的投資者，不妨再多了解一下，以下為本文列舉出來的農夫山泉七大亮點。

1. 行業龍頭地位，市佔率第一

農夫山泉自2012年至2019年間，連續8年保持中國包裝飲用水市位率第一的領導地位，以包裝飲用水銷量計，是全球第二大包裝飲用水企業。2019年零售額計，在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市場份額均居於中國市場前三位。

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2. 盈利能力強，利潤遠超同行

農夫山泉是中國及全球包裝飲用水及飲料的龍頭企業之一。於2017年至2019年淨利潤率分別為19.4%、17.6%及20.6%，遠高於同期中國及全球飲料行業平均水平；期內實現營業收入174.91、204.75和240.21億元（人民幣，下同），2018和2019年同比增長17.06%和17.32%，這3年的復合增長率為11.15%。

3. 高速成長，收益增速全球第一

2017年至2019年在全球收益超過10億美元的已上市軟飲料企業中，農夫山泉收益增速位列第一，2018年及2019年收益分別同比增長17.1%及17.3%。

4. 多品牌戰略，涉獵種類廣泛

公司產品主要覆蓋包裝飲用水、茶飲料、功能飲料和果汁飲料市場，目前已形成包裝飲用水+飲料雙引擎的發展格局。2019年農夫山泉包裝水收入規模為143.46億元，佔據包裝飲用水市場份額的20.9%；茶飲料去年營收31.38億元，佔茶飲料市場份額的7.9%；功能飲料產品營收37.79億元，佔功能性飲料市場份額的7.3%；果汁飲料產品營收23.11億元，佔果汁飲料產品市場份額的3.8%。

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5. 布局優質水源地，實現更大產能

自1996年成立以來，農夫山泉已成功實現了對中國十大優質水源地的戰略布局，全面覆蓋了全國市場供應，截止2019年底，總計擁有10個包裝飲用水生產基地、2個鮮果處理及榨汁生產基地、106條自動化飲用水生產綫、31條自動化飲料生產綫、7條鮮果榨汁綫和3條鮮果生產綫。飲用水生產綫中有12條能達到每小時8.1萬瓶的灌裝速度，飲料生產綫中有14條能夠達到Log6的無菌標准。2017年至2019年包裝飲用水產能利用由46%提升至51%。

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6. 銷售渠道覆蓋面廣，積極擴展新渠道

公司在中國的銷售網絡覆蓋廣泛且深度下沉。於2017年、2018年及2019年，公司通過經銷商分銷的收益占總收益的95.0%、94.6%及94.2%。截至2019年12月31日，公司同4280名經銷商合作，覆蓋全國各省市及縣級行政區域。截至2019年12月31日，公司覆蓋全國237萬個以上的終端零售網點，其中有約187萬個終端零售網點位於三線及三線以下城市。根據弗若斯特沙利文報告，公司所服務的終端零售網點數量占中國所有終端零售網點數量的約11%。

7. 市場廣闊，消費需求穩定

中國是全球最大的軟飲料市場之一。受城鎮化進程加快、居民可支配收入增長以及消費升級趨勢等因素的推動，中國軟飲料市場將持續增長，2024年預計將達到人民幣13,230億元，2019年至2024年的復合年增長率預計將維持在5.9%。

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記者：張以正