【財務自由教室】年輕人別妄想財務自由　財務自由是事業失敗者的目標？

人人都講財務自由，唔通人人都適合追求財務自由？有些人生階段，真的未必適合追求財務自由。

日前讀到《香港經濟日報》友欄的文章《得嗰一百幾十萬 學咩人講現金流呢？》，作者積臣兄提到，「年輕人本唔多，就咪學人諗財務自由。」他指出，「要買入足夠令你財務自由嘅資產，首先你要有一大筆本金，如果你無父母幹，邊度嚟500萬呢？特別係後生仔，啱啱出嚟做嘢，人工唔高，靠儲錢，真係幾時先儲到500萬。當你再叻，每月儲到2萬，一年儲24萬，都要儲21年先有500萬。」他的結論是「對於年輕人嚟講，本少就咪學咩人講現金流，先諗如何滾大個資產先喇！」

筆者認同積臣兄的意見，年輕人真的未必適合談財務自由、講現金流，亦應該努力滾大資產。筆者想補充多一個觀點，年輕人拿着少少資本來投資，即使賺到錢，短期往往都是蠅頭小利。當然，少少資本用來投機也可以，例如買牛熊證、做孖展，的確可以憑槓桿倍大利潤，但風險也相對高，投資知識不足者，絕對不宜拈手。

筆者想說的是，初出茅廬的年輕人，與其每日埋頭埋腦在股市博殺，不如先將心機時間放在工作上。

記得40多歲達財務自由、資深物業投資者財叔曾在《iMoney》專欄寫過：

雖然我經常同人講財務自由，但我心目中的財務自由，其實只是一個好低層次的目標，極其量可能只比無家者好一點。 財務自由基本上是一個事業失敗者的目標，試問你事業有成，還會追求財務自由嗎？你有聽過哪位成功的創業人士會追求財務自由？

「財務自由基本上是一個事業失敗者的目標」，財叔在2015年專欄寫下的這句說話，筆者印象深刻。誠然，若非事實發展不順，打工仔未必在年輕的時候便想追求財務自由，以此為人生目標。反之，到了廿歲尾、三十頭，事業發展方向大概已定，也累積到一定資產，開始着手令投資計劃加速，更有本錢追求財務自由。

筆者在2016年訪問過廣告人曾錦強先生，他2012年告別跨國公司高薪厚職，毅然創業做老闆。原來他能夠無後顧之憂，全神貫注去創一番新事業，全因早年成為負資產，痛定思痛學投資，成功把握2001年「911恐襲」及2003年沙士的投資機會。記得他在訪問中，寄語年輕人，努力工作，累積一定的資本才值得花時間投資。當時他說：

只得好少錢的話，升100%也微不足道，頭5年不要搞投資。起碼累積到一年年薪的資本，才有資格講投資。而且投資帶來的滿足感不及事業大，甚麼年紀也應該專注事業才投資。

他建議定期儲蓄的年輕人買盈富基金（02800），有平均成本的好處、蝕錢機會也很小，而且累積到股息，可再用作投資，慢慢滾大資本。此時再積極學投資，追求財務自由，當有一日不再為錢憂愁，自然可以做自己想做的事。

曾錦強早年在跨國廣告公司「上位快過火箭」，他1989年在中大統計系畢業後加入廣告業，最初人工只有5,000元。憑着肯學肯做精神，更願意在工作上捨易取難，主動應付麻煩客，於是極速上位，1995年已升任奧美廣告的媒介總監，1999年更成為最大媒介廣告公司傳立香港的董事總經理。筆者曾拜讀他的著作《上位》（天窗出版，2015年），內有無數令人受用無窮的職場心法，在此不贅。

歌都有得唱：「大個女，縱使失戀，工作至上才爭氣」，無論是否失戀，年輕人專注工作，努力做出成績，提升主動收入（當然也要遇到好的伯樂），先將收入投入穩健投資，這才是滾大資產的王道。

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