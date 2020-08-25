【業績】昆侖能源上半年少賺24.8% 天然氣銷售增27.6%

▲ 昆能源上半年純利按年減少24.82%。

昆侖能源 （00135） 公布，截至6月底止中期業績，期內收入為522.54億元（人民幣，下同），按年跌2.41%；股東應佔溢利為23.63億元，按年減少24.82%；撇除應收賬款減值虧損、匯兌虧損、有關稅務影響後，股東應佔核心溢利為26.25億元，按年跌18.5%，不派中期息。

昆侖能源表示，受國際油價下跌和新冠肺炎疫情疊加影響，上半年公司部分業務板塊業績表現未達預期，但隨經營環境向好已步入改善通道。

期內，昆侖能源實現天然氣銷售總量160.72億立方米，按年增加27.61%，其中，實現零售氣量100.18億立方米，按年增長20.3%。新增用戶28.88萬戶，其中新增居民用戶28.74萬戶，新增工商業用戶1431戶，累計用戶已達1156.57萬戶。

天然氣銷售業務實現收入433.38億元，按年減少1.66%；LNG加工與儲運業務實現收入43.44億元，按年減少8.84%；天然氣管道業務實現收入53.3億元，按年增長2.52%；原油銷售收入為6億元，按年減少40.42%。

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編輯︰侯景成