  • 30°C
香港時間 : 2020825日 (二) 23:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【業績】昆侖能源上半年少賺24.8% 天然氣銷售增27.6%

即市財經 22:58 2020/08/25

分享：

昆能源上半年純利按年減少24.82%。

昆侖能源 （00135） 公布，截至6月底止中期業績，期內收入為522.54億元（人民幣，下同），按年跌2.41%；股東應佔溢利為23.63億元，按年減少24.82%；撇除應收賬款減值虧損、匯兌虧損、有關稅務影響後，股東應佔核心溢利為26.25億元，按年跌18.5%，不派中期息。

昆侖能源表示，受國際油價下跌和新冠肺炎疫情疊加影響，上半年公司部分業務板塊業績表現未達預期，但隨經營環境向好已步入改善通道。

期內，昆侖能源實現天然氣銷售總量160.72億立方米，按年增加27.61%，其中，實現零售氣量100.18億立方米，按年增長20.3%。新增用戶28.88萬戶，其中新增居民用戶28.74萬戶，新增工商業用戶1431戶，累計用戶已達1156.57萬戶。

天然氣銷售業務實現收入433.38億元，按年減少1.66%；LNG加工與儲運業務實現收入43.44億元，按年減少8.84%；天然氣管道業務實現收入53.3億元，按年增長2.52%；原油銷售收入為6億元，按年減少40.42%。

相關文章︰瑞信料中石油、昆侖能源短期內分拆天然氣管道業務　給予跑贏大市評級

【科網狂潮】阿里巴巴與國家電投達成共識 共同推動能源數字化轉型

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7:30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯︰侯景成

香港股票 昆侖能源（00135） 天然氣 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【恒指夜期】美股早段走低　恒指夜期微升5點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】農夫山泉周二招股　市值逾1000億？
【新股IPO】農夫山泉周二招股　市值逾1000億？
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉首日招股 孖展暫錄1443億超購約246倍
【新股IPO】農夫山泉首日招股 孖展暫錄1443億超購約246倍
【螞蟻IPO】螞蟻集團香港上海遞交上市申請　AH發行10%股份、預測市盈率約33倍（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團香港上海遞交上市申請　AH發行10%股份、預測市盈率約33倍（不斷更新）
【限聚令延長】今日新增19宗確診個案　周五起晚市堂食延長至晚上9時　戲院、美容院、運動場所重開
【限聚令延長】今日新增19宗確診個案　周五起晚市堂食延長至晚上9時　戲院、美容院、運動場所重開
【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）