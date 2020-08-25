  • 30°C
香港時間 : 2020825日 (二) 23:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【澳門解封】廣東省居民獲准入境旅遊 銀娛下一關70元

股樓投資 23:01 2020/08/25

分享：

澳門及廣東將進一步放寬兩地出入境措施，明日起廣東省相關部門將恢復辦理廣東省居民赴澳門的旅遊簽注。明日早上6時起，廣東省居民可以辦理赴澳的團隊及個人旅遊簽證。相信有關措施將增加訪澳旅客人數。受消息所刺激，賭業股今日全線上升，當中以澳博控股（00880）的升幅最大，收市報10.74元，全日累計升4.2%，和上升2.2%收報62.3元的銀河娛樂（00027）一樣齊創52周新高。其餘股份方面，新濠國際（00200）升2.7%，報17.98元；金沙中國（01928）升2.2%，收報34.35元；美高梅（02282）升1.89%，收報10.76元。

相關文章：【疫情贏家】申洲上半年績優全日大升7% 回抵110元可吸納

現時，濠賭股是一個復甦可能性甚高的板塊，除因澳門遊客群由珠海擴大至整個廣東省，澳門7月入境旅客按月增加2倍，對行業是一個明顯的復甦訊號。只要當地逐步恢復其他內地城市旅客入境旅遊，意味濠賭股正踏上復甦的道路。

當中，每日支出開始回落，新項目有望落成及有意擴充海外市場的銀河娛樂，現階段仍有空間炒復甦。候該股回抵上升軌60元可以吸納，目標價先試70元，止蝕價則定於54元。

相關文章：【大行點睇】iPhone概念股舜宇瑞聲 同遭高盛建議賣出

 

 

下一篇文章

【美股分析】諾獎得主克魯明：股市與實體經濟脫鉤
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】現時睇樓講價最少平兩成？　網民：我好難相信樓價升緊！
【網民熱話】現時睇樓講價最少平兩成？　網民：我好難相信樓價升緊！
【疫市筍盤】港島區居然仲有三字頭兩房? 呢個筍盤放售3日即沽 呎價僅1.17萬
【疫市筍盤】港島區居然仲有三字頭兩房? 呢個筍盤放售3日即沽 呎價僅1.17萬
【疫市尋筍盤】呎價1萬蚊單位邊度搵?可留意呢5大屋苑
【疫市尋筍盤】呎價1萬蚊單位邊度搵?可留意呢5大屋苑
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前　不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前　不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】農夫山泉即日起招股入場費4343元　多間券商已預留逾千億孖展　
【農夫山泉IPO】農夫山泉即日起招股入場費4343元　多間券商已預留逾千億孖展　
【豪宅疫情】新移民劈價賣豪宅　連稅慘蝕7,000萬
【豪宅疫情】新移民劈價賣豪宅　連稅慘蝕7,000萬