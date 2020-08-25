【澳門解封】廣東省居民獲准入境旅遊 銀娛下一關70元

澳門及廣東將進一步放寬兩地出入境措施，明日起廣東省相關部門將恢復辦理廣東省居民赴澳門的旅遊簽注。明日早上6時起，廣東省居民可以辦理赴澳的團隊及個人旅遊簽證。相信有關措施將增加訪澳旅客人數。受消息所刺激，賭業股今日全線上升，當中以澳博控股（00880）的升幅最大，收市報10.74元，全日累計升4.2%，和上升2.2%收報62.3元的銀河娛樂（00027）一樣齊創52周新高。其餘股份方面，新濠國際（00200）升2.7%，報17.98元；金沙中國（01928）升2.2%，收報34.35元；美高梅（02282）升1.89%，收報10.76元。

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現時，濠賭股是一個復甦可能性甚高的板塊，除因澳門遊客群由珠海擴大至整個廣東省，澳門7月入境旅客按月增加2倍，對行業是一個明顯的復甦訊號。只要當地逐步恢復其他內地城市旅客入境旅遊，意味濠賭股正踏上復甦的道路。

當中，每日支出開始回落，新項目有望落成及有意擴充海外市場的銀河娛樂，現階段仍有空間炒復甦。候該股回抵上升軌60元可以吸納，目標價先試70元，止蝕價則定於54元。

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