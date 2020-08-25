【疫境有情】中移動香港、微軟贊助崇德社弱勢家庭教育支援　200家庭受惠

疫情持續，失業情況不斷增加，加上學校長時間停學，令家中有學齡兒童的家庭面對巨大的挑戰。香港崇德社(Zonta Club)計劃為弱勢家庭提供教育支援。為弱勢社群的小一至小三學童和他們的母親，將於未來數月推出ABC項目，先為低班小學生和母親提供wifi蛋和兩張足夠6個月使用的SIM卡。第一階段已得到中國移動香港慷慨贊助，而第二階段得到微軟香港以實物贊助。

香港崇德社意識到失業情況的急劇惡化，已導致本地社區承受挑戰的能力變得十分脆弱，即使政府的「綜合社會保障援助」計劃和學校的「自攜裝置」計劃也無法在這如此緊迫的時刻提供協助。香港大學教育學院在其研究項目「eCitizen Education 360」的第1期簡報中指出，社經鴻溝和數碼鴻溝對弱勢家庭學生有疊加的負面效應。香港崇德社因此計劃為弱勢家庭提供教育支援。

香港崇德社支持該研究項目在第1期簡報中提出的行動計劃，即社區應共同努力為家庭學習提供科技配套，而學校和社區組織之間亦應建立夥伴關係，向有需要的學生及其父母/家庭提供支援。

香港崇德社認為除了讓弱勢群體得到更好的學習機會和配套外，這些家庭的母親也應納入項目計劃的一部分。香港崇德社旨在實現家庭和諧，並致力為婦女公平地取得各種資源及平等機會。透過此項目，香港崇德社希望為她們的電子學習全面鋪路，並實現以教育提升婦女地位的使命。

項目ABC：

香港崇德社與合作夥伴將本項目分三個階段進行：

A. 「知識高速公路」- 為社區部份弱勢群體提供晶片卡和便攜式無線網路設備，以加強網上配套及數碼化接觸面。

B. 「電子學習設備」- 為受幫助的弱勢群體家庭提供已安裝學習軟件的筆記本電腦或平板電腦。

C：「母親幫助母親」- 為弱勢群體家庭的母親提供基本的數碼技能及教育培訓，以幫助她們協助自己的子女，從而促進家庭和睦和平等發展機會。

目前，第一階段已得到中國移動香港慷慨贊助，而第二階段得到微軟香港以實物贊助。項目下星期開始通過兩間NGO派發出去，共200家庭受惠。

香港崇德社是已有100多年歷史的崇德國際的成員。香港崇德社於1972年創會，是一班志同道合的婦女企業和專業人士所組成，藉着服務和倡議工作提升婦女的社會地位，立志使這世界變得更美好。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：葉卓偉

