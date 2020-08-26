【螞蟻IPO】螞蟻上市概念要點部署？專家教路！

▲ 如何把握螞蟻上市的投資機會？

螞蟻集團正式遞交上市申請，料下月將正式掛牌，現階段外界雖未有螞蟻之確實上市估值，惟按近來資金對炒作新股的熾熱程度，不排除螞蟻掛牌初段能走高。

參考阿里巴巴 （09988） 經驗，該股在香港掛牌後一個月，股價累升近兩成，側面反映集團掌握上市時機甚為成熟。不過，有機構投資者卻提醒，螞蟻估值不低，教路部署相關概念的話，阿里巴巴及騰訊 （00700） 或更值博。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠形容，螞蟻旗下支付寶業務與美國上市股份PayPal （PYPL）接近，以螞蟻市傳估值2250億美元分析，形容螞蟻估值與PayPal接近，意味其估值未算便宜，提醒螞蟻掛牌後即使上漲，動力亦未必能持續太長時間。

螞蟻掛牌進入「倒數階段」，擁其逾3成股權的阿里巴巴理論上將見利好，皆因集團價值可進一步釋放。阿里巴巴昨繼續逆市彈高，報269.2元，升1.8%。

馮宏遠認同，價值釋放概念推動下，阿里巴巴或見支持。他更指，內地支付系統行業的競爭不多，基本上由支付寶及騰訊旗下微信支付主導，考慮到市場料未完全把螞蟻掛牌的估值因素反映在騰訊當中，預期螞蟻確實能以2250億美元估值上市的話，騰訊應有估值向上重估空間。

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記者：莫亦熙