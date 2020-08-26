【業績】海底撈中期轉虧10億照創新高 上半年新開173家餐廳

▲ 海底撈上半年盈轉虧，蝕9.65億元人民幣。

海底撈 （06862） 上半年盈轉虧，虧損9.65億元（人民幣，下同），收入按年減少16.5%至97.6億元，餐廳經營收入按年減少19.2%至91.5億元。不派息。

海底撈周三表現造好，早市升4%至47.4元，再創新高，最新成交1.66億元。

海底撈上半年新開173家海底撈餐廳，海底撈全球門店網絡從去年底的768家增至935家。

上半年，海底撈餐廳平均翻台率從去年同期的每天4.8次減至每天3.3次，主要受公共衛生事件影響，門店客流量減少。惟餐廳的顧客人均消費從去年同期的104.4元上升至112.8元。外賣業務收入為4.1億元，按年增長123.7%，主要由於外賣訂單數量增加。

相關文章：【業績】捷榮國際半年少賺25% 中期派息削至1.58仙

【業績】頤海國際上半年多賺47.5% 「宅經濟」推動調味料及方便食品收入

【內險業績】新華新業務價值倒退11% 純利挫22%

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：陳華