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【大行點睇】iPhone概念股舜宇瑞聲 同遭高盛建議賣出

股樓投資 22:20 2020/08/25

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蘋果公司（AAPL）近日在美股屢創新高，至於本港上市蘋果概念股則沒這麼幸運。兩大藍籌，從事手機鏡頭製造的舜宇光學（02382）及剛公布業績的瑞聲科技（02018），同遭大行下調評級和目標價之下，今日同遭洗倉，分別跌4.8%和7.3%。

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首先，舜宇被原先看好該股的高盛大減其目標價32.5%至81元，並降評級至「沽售」。高盛報告指，光學市場競爭大，舜宇的對手積極擴張業務至攝像鏡頭及模組市場，並且產能仍有擴大空間。加上，集團自2014年起的產品均價及毛利率升勢，踏入2020年掉頭回落。因此高盛分別下調2020年至2022年對舜宇每股盈利預測至6%、22%及36%。

另一邊廂，瑞聲業績遜於市場預期 ，高盛亦發表研究報告重申該股「沽售」評級。高盛指，瑞聲開發的手機鏡頭和相機模組同時面對大量競爭，對其手機鏡頭業務的盈利能力和訂單能見度存疑。高盛下調瑞聲今年純利預測10%，目標價為31元。另一大行花旗亦把該股評級由「中性」調降至「沽售」，目標價由46元減至40元。花旗認為，瑞聲研發開支高於預期，光學業務的邊際利潤率同時遜於預期的情況下，上季業績令人失望。

花旗亦指，瑞聲的增長能力亦遜於台灣同業大立光電。綜合上述因素，目標價和評級以外，花旗也下調瑞聲今明兩年盈利預測16%至29%。

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撰文 : 李尚毅, 趙家盈

瑞聲科技（02018） 舜宇光學科技（02382） 經濟

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