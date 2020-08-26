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【自救有方】逸東酒店推寵物友好套餐　與毛孩宿一宵1,500元起

商業 10:00 2020/08/26

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香港逸東酒店(Eaton HK)即日起至9月31日，推出寵物友好「毛孩宿一宵」套餐，每晚1,500元起。（逸東酒店提供圖片）

適逢今日(26日)是國際狗狗日，不少酒店及餐廳趁機推出毛孩套餐吸客，港人可與愛犬一同入住酒店，亦有餐廳推出專為毛孩而設的食物。

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香港逸東酒店(Eaton HK)即日起至9月31日，推出寵物友好「毛孩宿一宵」套餐，最多帶同一隻寵物犬於「逸．尚」或「逸．尊」客房住宿一晚，每晚1,500元起，期間酒店將提供寵物所需的用品和設施，包括飲用水器皿、狗隻玩具及零食、排泄物專用處理袋和狗隻專用睡床。套餐亦包括房內雙人早餐，更可延遲退房時間至下午2時。

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小店各出奇謀吸引狗主
漢堡店Honbo即日起至8月31日，推出特別為毛孩而設的Paw-sible Burger，精選狗隻可食用材料，包括蒸牛肉、南瓜蓉、薯仔包、乳酪芝士及生菜，全部不含調味料及添加劑，售48元，灣仔及荃灣分店有售。

漢堡店Honbo推特別為毛孩而設的Paw-sible Burger（Honbo提供圖片）

此外，亦有一些動物友善餐廳，包括高級肉類專門店Feather & Bone、泰國酒吧和餐廳Ruam，歡迎客人帶同毛孩前往。

責任編輯：朱悅瀅

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