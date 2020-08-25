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【美股焦點】10倍股東南亞騰訊Sea Ltd 趁勢要買

即市財經 20:36 2020/08/25

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有「東南亞騰訊」之稱的SEA Limited是一間總部位於新加坡的科技公司，主要以東南亞和台灣為市場。

有「東南亞騰訊」之稱的SEA Limited（美：SE）是一間總部位於新加坡的科技公司，主要以東南亞和台灣為市場。Sea Ltd業務主要分為3大類，分別爲網上遊戲、電子商務和數字金融服務。

Sea Ltd最初以電子遊戲起家，就像騰訊 （00700） 一樣，其後進軍電商市場，自家研發電商平台Shopee。自2015年推出以來，Shoppee迅速普及，並成為東南亞最大的電商平台，並且是2019年東南亞和台灣地區下載次數最多的應用程式。其後，Sea Ltd更推出電子金融服務業務SeaMoney，勢將電子版圖擴大。

由Sea Ltd公布的第二季業績所見，經調整收入按年升93.4%，達12.87億美元，經調整後EBITDA亦由負轉正，達7,700萬美元，業務正高速增長。毛利也翻1倍，從去年同期的 9,744萬美元增加至2億美元，按年增長106.1%。收入表現雖搶眼，但集團仍然無利可圖，經調整後的虧損達3.93億美元，相較於去年同期的2.8億美元虧損有所擴大。

在新經濟股熱炒下，似乎虧損並不是一件大件事，最重要的似乎更是講憧憬。細看Sea Ltd業績，當中開支增幅最大的為R&D研發成本，較2019年同期增加逾1倍至7,530萬美元，反映Sea Ltd樂於投資集團前景，構建電子王國。目前Sea Ltd的發展，以遊戲和電商業務向前邁進，就像是騰訊和阿里巴巴 （09988） 初期的營運模式，前景可期。港股市場常聽見「買騰訊和阿里巴巴，就是買東南亞的未來。」換言之，買Sea Ltd就是買東南亞的未來。

由Sea Ltd的股價表現，過去3年股價飛升10倍，為金融市場所嚮往的「Tenbegger」。在東南亞人口紅利持續釋放下，經濟增長維持高速，Sea Ltd的錢景只會愈升愈有，故股價逢調整均可視為買入機會。

美股 阿里巴巴－SW（09988） Fintech 業績公布 電子商貿 香港股票 騰訊控股（00700） Sea Limited（美：SE）

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