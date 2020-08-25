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【美國疫情】引特朗普錯誤血漿治療數據 食藥局道歉

環球社會熱點 20:32 2020/08/25

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【美國疫情】引特朗普錯誤血漿治療數據 食藥局道歉

新冠肺炎在美國疫情持續，總統特朗普早前緊急授權，採用康復者血漿作為療法。不過，特朗普引用的數據有誤，美國食品和藥物管理局（FDA）局長未事實核查（fact check），便引用該數據，局長其後道歉。

【美國疫情】特朗普緊急授權血漿療法 7萬人已嘗試

血漿被譽為液體中黃金 血漿療法可否用於疫苗？

特朗普（Donald Trump）聲稱，注射新冠肺炎康復者的血漿，能降低35%死亡率。FDA局長哈恩（Stephen Hahn）和其他衛生官員引述這項數據，惹其他專家批評。

哈恩當時稱，這意味在100名新冠肺炎患者中，使用血漿治療可拯救35人。衛生部長阿扎爾（Alex Azar）更補充：

「我們希望可以研發出好像這樣降低35%死亡率的藥物，這是治療新冠肺炎的重大進展。」

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官員指出，數據是來自梅奧醫院（Mayo Clinic）一項研究。惟研究的負責人懷特（Scott Wright）表示，該數據不是出自他的研究，可能是食藥局同時閱讀了其他研究後的「綜合分析」。

食藥局發言人其後在Twitter發文指出，35%指的是，接受高劑量抗體與低劑量抗體患者死亡率的相對差異。

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責任編輯：鄧燕君

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