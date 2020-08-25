【美國疫情】引特朗普錯誤血漿治療數據 食藥局道歉

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新型冠狀肺炎全球疫情（08月25日 時間21:00）
新冠肺炎在美國疫情持續，總統特朗普早前緊急授權，採用康復者血漿作為療法。不過，特朗普引用的數據有誤，美國食品和藥物管理局（FDA）局長未事實核查（fact check），便引用該數據，局長其後道歉。
特朗普（Donald Trump）聲稱，注射新冠肺炎康復者的血漿，能降低35%死亡率。FDA局長哈恩（Stephen Hahn）和其他衛生官員引述這項數據，惹其他專家批評。
哈恩當時稱，這意味在100名新冠肺炎患者中，使用血漿治療可拯救35人。衛生部長阿扎爾（Alex Azar）更補充：
「我們希望可以研發出好像這樣降低35%死亡率的藥物，這是治療新冠肺炎的重大進展。」
官員指出，數據是來自梅奧醫院（Mayo Clinic）一項研究。惟研究的負責人懷特（Scott Wright）表示，該數據不是出自他的研究，可能是食藥局同時閱讀了其他研究後的「綜合分析」。
食藥局發言人其後在Twitter發文指出，35%指的是，接受高劑量抗體與低劑量抗體患者死亡率的相對差異。
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責任編輯：鄧燕君