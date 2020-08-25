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【5G】中移動推5G雲遊戲平台UGAME　80款遊戲現已上架

科技 21:20 2020/08/25

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中國移動香港（CMHK）今（25日）宣布，與多媒體雲端服務技術廠商優必達株式會社（Ubitus Inc.）聯手推出全港首個5G雲遊戲平台UGAME。

香港今年4月正式開通5G網絡，應用於不同領域及行業。 中國移動香港（CMHK）今（25日）宣布，與多媒體雲端服務技術廠商優必達株式會社（Ubitus Inc.）聯手推出全港首個5G雲遊戲平台UGAME，支援32間遊戲廠商的名作，超過80款遊戲，以5G推動電競業界發展。

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中移動今宣布與優必達合作，推出雲遊戲UGAME平台，並成為全港首間推出5G雲遊戲服務的流動網絡營運商。透過專利的GameCloud雲端運算解決方案，UGAME雲遊戲不設硬件設備及終端裝置的容量限制，玩家也毋需額外添置高性能個人電腦或遊戲主機，即可免下載、免安裝的串流形式，透過手機使用UGAME App平台遊玩。

資料顯示，用戶可暢玩來自全球32間遊戲廠商，包括Plug in Digital、SNK、Warner Bros. Interactive Entertainment等的名作。而目前UGAME已上架的雲遊戲達80款，涵蓋動作、冒險、格鬥、休閒等合共8大種類，包括《Trine 4: The Nightmare Prince》、《The King Of Fighters XIII GALAXY EDITION》、《LEGO Harry Potter》、《LEGO Marvel Super Heros》等遊戲，預計目標年底增加至100款以上。

而若非中移動用戶，則需每月繳付78元成為UGAME會員。若用家現時申請中移動指定5G服務計劃，則可獲高達24個月的UGAME VIP會籍。

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責任編輯：曾曉汶

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