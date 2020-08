【5G】中移動推5G雲遊戲平台UGAME　80款遊戲現已上架

▲ 中國移動香港(CMHK)今(25日)宣布,與多媒體雲端服務技術廠商優必達株式會社(Ubitus Inc.)聯手推出全港首個5G雲遊戲平台UGAME。

香港今年4月正式開通5G網絡,應用於不同領域及行業。 中國移動香港(CMHK)今(25日)宣布,與多媒體雲端服務技術廠商優必達株式會社(Ubitus Inc.)聯手推出全港首個5G雲遊戲平台UGAME,支援32間遊戲廠商的名作,超過80款遊戲,以5G推動電競業界發展。

>>>【5G手機】中移動推5G優惠 0機價入手華為三星5G手機

>>>【5G手機】BlackBerry預告推5G鍵盤手機 料最快明年登場

中移動今宣布與優必達合作,推出雲遊戲UGAME平台,並成為全港首間推出5G雲遊戲服務的流動網絡營運商。透過專利的GameCloud雲端運算解決方案,UGAME雲遊戲不設硬件設備及終端裝置的容量限制,玩家也毋需額外添置高性能個人電腦或遊戲主機,即可免下載、免安裝的串流形式,透過手機使用UGAME App平台遊玩。

資料顯示,用戶可暢玩來自全球32間遊戲廠商,包括Plug in Digital、SNK、Warner Bros. Interactive Entertainment等的名作。而目前UGAME已上架的雲遊戲達80款,涵蓋動作、冒險、格鬥、休閒等合共8大種類,包括《Trine 4: The Nightmare Prince》、《The King Of Fighters XIII GALAXY EDITION》、《LEGO Harry Potter》、《LEGO Marvel Super Heros》等遊戲,預計目標年底增加至100款以上。

而若非中移動用戶,則需每月繳付78元成為UGAME會員。若用家現時申請中移動指定5G服務計劃,則可獲高達24個月的UGAME VIP會籍。

>>>【5G手機】Google Pixel 5新諜照曝光 雙後置鏡頭+指紋識別

責任編輯:曾曉汶