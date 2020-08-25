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【疫市筍盤】首期不用50萬　上車客搶住買

股樓投資 20:33 2020/08/25

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本地確診宗數回落，買家加快入市，擔心遲買更貴，帶動成交回升。值得留意的是，部分業主仍願議價，二手市場亦見500萬元以下成交。受惠新按保政策，首置客可申請高成數按揭，首期不用50萬元。

屯門

中原唐欣怡說，屯門屬上車盤集中地，近期確診宗數回落，由月中起，睇樓量持續回升，帶動成交增加。其中，屯門市廣場2座低層A室，實用面積318平方呎，原叫價500萬元放盤，終減價40萬元，以460萬元易手，實用呎價約14,465元。唐欣怡續說，買家為上車客，因單位向東南，而且業主肯減價，故購入上址自用。

葵涌

中原黃政遠說，葵涌大廈中層 K室，實用面積388平方呎，原叫價430萬元放盤，近日獲上車客洽購，終減價35萬元，以395萬元易手，實用呎價10,180元。黃政遠說，該上車客睇樓兩星期，見近日成交氣氛好轉，怕遲買會貴，加上上址價錢吸引，故購入單位。

粉嶺

利嘉閣羅富欽說，粉嶺花都廣場6座低層E室，實用面積約370平方呎，原叫價520萬元，終減價25萬元，即約半成，以495萬元易手，實用呎價約13,378元。羅富欽續說，花都廣場本月至今，累錄7宗成交，平均實用呎價約13,378元，目前約有23個單位放盤，叫價由500萬元起。

值得留意的是，雖然上述單位首期不用50萬元，惟買樓仍有其他洗費，如印花稅、律師費、佣金等。更重要的是，經濟前景未明，銀行收緊按揭，若預算僅剛剛足夠，則要小心，最好找有能力的家人做擔保，確保獲批足額按揭。

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撰文 : 黃卓賢

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