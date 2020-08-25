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【疫情贏家】申洲上半年績優全日大升7% 回抵110元可吸納

股樓投資 20:33 2020/08/25

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藍籌股之一，內地紡織大廠申洲國際(02313)公布中期業績，上半年盈利按年升4%至25.12億元人民幣（下同），中期息派0.9港元，按年維持不變。由於業績勝預期，申洲今日午後大幅走高，一度炒上近兩成高見131.1港元上市新高。全日收報119.2港元，大升近8%。

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上半年收入102.34億元，毛利率維持約30.9%。同期佔73%銷售的運動類產品和佔6%的內衣類產品銷售額，分別按年升2%和35%，然而由於美國市場的休閒類服裝訂單減少，佔銷售18%的休閒類產品銷售額按年跌19.2%，抵銷運動和內衣產品的增長。資本負債比率則錄25.6%。

同期, 集團的海外工廠擴建按原計劃推進，並未因新冠疫情影響而停建或調整建設規模。柬埔寨金邊之新成衣工廠已完成一期項目之建設，並預期於本年度之第三季開始招工並投產。而位於越南面料基地的新成衣工廠，則會繼續增聘員工。

擁有Uniqlo, Nike, Adidas, Puma等名牌客戶的申洲上半年盈利保持穩定，全憑其嚴控銷售成本及保持毛利率穩定。然而 Nike和 Adidas都曾提出要控制工廠定單量，因此市場正等待集團對下半年定單的看法。即使今日該股藉績優急升，仍不宜高追，候其回抵110元港元時吸納，會較安全，目標價可先看125元，失守100元止蝕。

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撰文 : 李尚毅, 趙家盈

申洲國際（02313） 經濟

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