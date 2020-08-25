【限聚令】戲院復業座位減半　院線料入座率最高4成

▲ 港府今日宣布放寬限聚令，戲院將於8月28日可恢復營業。

港府今日宣布放寬限聚令，戲院將於8月28日可恢復營業。香港戲院商會接受本報查詢時表示，復業後仍有入座率限制，未算正常運作。同業將積極做好防疫措施，包括座位隔開安排、調整營業時間，預留更多時間進行全院清潔及消毒等，以吸引及增強觀眾入場的信心。

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橙天嘉禾娛樂副首席營運官鄧小慧認為，重啟後迎來少少曙光，加上9至10月陸續有荷里活大片上映，票房最少不再是零。而防疫措施上，繼續實行鑽石型座位，即每兩個座位空置兩個座位，並且前後空置。

她續指，重啟後將同步上映《屍殺半島》，以刺激觀眾入場，預計在減半座位下，入座率有3至4成。由於最近的片源較少，將加開大片的放映廳數目。她稱，雖然連續停業多時，但暫時仍能「頂住」，未有裁員或結業情況。

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百老匯：業主免租最大幫忙

百老匯戲院總經理張綺嫦認為，戲院重啟後最重要有大片上映。她希望隨着美國、英國及歐洲戲院復業，大片能夠陸續上映。她又指，雖然爆發第三波疫情停業逾6星期，但相信只要復業後，做好防疫措施，業主又能免租，已是最大幫忙。

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記者：馬意文