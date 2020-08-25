【新股IPO】農夫山泉認購反應熱爆　首日孖展錄得超購約280倍

農夫山泉（新上市編號：09633）今日開始招股，一如市場預期反應熱烈，多間券商下午已借爆孖展，綜合多家券商，首日已借出逾1600億元孖展額，相當於超額認購近280倍；其中輝立證券半日已借爆孖展，亦有券商已接到十多張頂頭槌飛。

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事實上，自從傳出農夫山泉準備來上巿，大家都熱切期待，成為大家茶餘飯後的話題，故多家券商亦不敢怠慢，已為農夫山泉預留孖展。其中輝立預留了300億元，信誠預留150億元，耀才預留300億元，大華繼顯預留200億元。不過多家券商今日已幾近借爆孖展額。

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農夫山泉今日起至本周五（28日）中午公開招股，集資最多約83億元，每手200股，入場費4,343元；預計於9月8日掛牌上市。該股計劃發行約3.88億股股份，當中7%在港公開發售。

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記者：張以正