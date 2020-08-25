證監會：2019年香港資產及財富管理業務吸資1.67萬億元

▲ 證監會表示，2019年香港資產及財富管理業務錄得強勁增長，今年上半年市場維持穩健。

證監會公佈最新《資產及財富管理活動調查》，截至2019年12月底止，香港資產及財富管理業務的管理資產按年增加20%至28.77萬億元。資產及財富管理業務去年錄得1.67萬億元的淨資金流入。

報告指，持牌機構及註冊機構經營的資產管理及基金顧問業務的管理資產按年增加22%至20萬億元，私人銀行及私人財富管理業務的管理資產增長19%至9.06萬億元，信託持有資產增加11%至3.8萬億元。

在香港獲發牌進行資產管理的持牌機構數目增加10%至1,808家，資產及財富管理業務的從業員總數逾4.5萬人，其中直接從事資產管理及相關輔助職能的從業員所佔比例有所增加。

上半年市場維持穩健

證監會行政總裁歐達禮表示，儘管環球市場在2019年面對多項挑戰，但香港的資產及財富管理業務仍錄得強勁增長。香港金融市場在2020年上半年的表現顯示市場維持穩健。

另外，今年上半年，香港註冊成立的證監會認可基金在首季經歷淨資金流出，與新型冠狀病毒疫情爆發導致全球市場扭曲及「尋求較穩妥的資金出路（flight to safety）」的現象相符。在第二季，這些基金有所反彈，出現270億元的淨資金流入。

香港股市及期貨市場平均每日成交額按年上升20%，達1,175億元。首次公開招股（IPO）市場上半年的集資額為928億元。

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編輯：陳華