【每日焦點】蘋果生產線從中向外轉移　Switch Pro登場時間曝光

▲ 蘋果（Apple）生產線一直設在中國，惟近日中美關係不斷惡化，令蘋果及其代工企業也開始重新審視於中國設廠的風險。

美國科技巨頭蘋果（Apple）生產線一直設在中國，惟近日中美關係不斷惡化，蘋果及其代工企業也開始重新審視於中國設廠的風險。外媒消息指，蘋果早前確認在印度生產iPhone SE（2020），並會在未來數周內於當地上市。同時，路透社報道指一直為蘋果作代工的富士康，也正計劃在墨西哥建立新廠房，並有意將iPhone生產綫，遷移到新工廠。

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疫情激活各種電子遊戲市場，遊戲機主機大戰也持續升溫。微軟Xbox Series X及SONY PlayStation 5（PS5）即將在今年年底登場，任天堂當然也不甘示弱。據悉任天堂目前已計劃在明年初，推出升級版Switch主機，即外界所稱的「Switch Pro」，並連同一系列任天堂自家打造的新遊戲登場。

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責任編輯：曾曉汶