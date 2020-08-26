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【新股IPO】螞蟻集團架構大公開　馬雲掌實際否決權 承諾捐股做公益

股樓投資 09:17 2020/08/26

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螞蟻集團正式遞交A+H上市申請，兩地計劃發行新股股數將不低於發行後總股本的10%，行使超額配售權前，其發行後總股本不低於約300.38億股股份，意味將發行不低於30億股新股。

根據首次披露的持股架構顯示，阿里巴巴創辦人馬雲持股26.77億股螞蟻集團；另君瀚、君澳作為螞蟻的員工持股平台，分別持有螞蟻29.8%和20.6%的股份，為控股股東。

相關文章：【新股IPO】螞蟻集團已遞交A+H上市申請　史上最大IPO蓄勢待發

馬雲稍早前向螞蟻董事長井賢棟、首席執行官胡曉明及新任非執行董事蔣芳分別轉讓雲鉑各人22%股權，馬雲則保持34%股權，意味馬雲對雲鉑仍持有決議的控制權，故實際控制螞蟻集團50.52%股份，對螞蟻有最終的控制權。

與此同時，馬雲宣布，已委託杭州雲鉑，在未來向指定公益組織捐贈6.1億股股份作公益用途，相當於螞蟻發行後總股本約2%

相關文章：【新股IPO】螞蟻集團已完成A股上市輔導　董事名單首曝光

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記者：張以正

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