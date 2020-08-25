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三星手機新功能　可離線使用「尋找我的手機」

科技 20:45 2020/08/25

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三星（Samsung）近日強化「尋找我的手機」程式，增添了離線搜尋功能。

用戶若被盜取或遺失手機，可使用「尋找我的手機」程式找到手機位置。三星（Samsung）近日就強化「尋找我的手機」程式，增添了離線搜尋功能，讓三星用戶可在沒有網絡的情況下，透過其他三星Galaxy設備來找到遺失的裝置。

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據外國科技網站The Verge報道，知名科技爆料達人Max Weinbach日前發布Twitter，指三星近日為「尋找我的手機」加入離線搜尋功能，即時在沒有Wi-Fi或移動網絡的情況下，用家也可透過Galaxy設備來找到三星手機。用戶也可以透過手機搜尋Galaxy設備，如藍牙耳機或智能手錶。此外，若用家忘記了解鎖設備的密碼，也可以透過「尋找我的手機」功能來解鎖裝置。

雖然三星沒有解釋背後的技術，但Weinbach估計是透過藍牙來尋找，所以若完全關閉無線裝置，如開啟飛行模式，就未必能找到遺失的設備。

9To5Google報道提到，三星用戶現時可下載「尋找我的手機」7.1.08.0版本，下載後需要手動開啟離線搜尋功能，才可使用。若用戶擔心私隱問題，也可選擇關閉或不啟動此功能。

>>>Samsung Galaxy A71及A51追加全新霧光銀配色

責任編輯：曾曉汶

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