【新冠疫苗】阿斯利康再研發預防及治療新藥 英政府確保國民率先獲疫苗

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【新冠疫苗】悉尼主教帶頭拒打牛津疫苗 莫里森頭痛
新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情嚴峻，多國開始大批搶購疫苗。據報美國總統特朗普為選情打算速批牛津大學研發的疫苗，消息傳出後，英國政府表示，若相關疫苗研發成功，會確保英國將是首個受惠的國家。另外，藥廠阿斯利康（AstraZeneca）正研發另一款預防和治療新冠肺炎的藥物。若研發成功，成效如同疫苗。
英國政府表示，即使阿斯利康已與許多其他國家達成協議，他們與牛津達成全球許可協議，但英國的協議寫得很清楚，一旦疫苗有效，將率先獲1億劑，成為首個能享用這批疫苗的國家。
另外，阿斯利康亦就一款新冠肺炎的藥物展開臨床測試。這款藥物名為AZD7442，是兩種抗體的組合，可同時預防和治療新冠肺炎。若研發成功，這款藥物可同時發揮疫苗的功效。
阿斯利康表示，該試驗將邀請英國48位年齡在18至55歲之間的健康志願者參加，側重於藥物安全性以及人體對該藥物的反應。目前首批志願者已開始服用該藥物。
阿斯特拉生物製藥研發部執行副總裁潘加洛斯（Mene Pangalos）形容，這項藥物試驗是研發新冠肺炎藥物的里程碑：
「這種抗體的組合，加上我們專有的半衰期延長技術，不僅可降低病毒抗藥性，還可提高藥物的效力和耐用性。」
（This combination of antibodies, coupled to our proprietary half-life extension technology, has the potential to improve both the effectiveness and durability of use, in addition to reducing the likelihood of viral resistance.”）
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責任編輯：葉芷樺