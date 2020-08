【新冠疫苗】英國政府確保 英國人優先獲牛津疫苗

新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情嚴峻,多國開始大批搶購疫苗。據報美國總統特朗普為選情打算速批牛津大學研發的疫苗,消息傳出後,英國政府表示,若相關疫苗研發成功,會確保英國將是首個受惠的國家。另外,藥廠阿斯利康(AstraZeneca)正研發另一款預防和治療新冠肺炎的藥物。若研發成功,成效如同疫苗。

英國政府表示,即使阿斯利康已與許多其他國家達成協議,他們與牛津達成全球許可協議,但英國的協議寫得很清楚,一旦疫苗有效,將率先獲1億劑,成為首個能享用這批疫苗的國家。

另外,阿斯利康亦就一款新冠肺炎的藥物展開臨床測試。這款藥物名為AZD7442,是兩種抗體的組合,可同時預防和治療新冠肺炎。若研發成功,這款藥物可同時發揮疫苗的功效。

阿斯利康表示,該試驗將邀請英國48位年齡在18至55歲之間的健康志願者參加,側重於藥物安全性以及人體對該藥物的反應。目前首批志願者已開始服用該藥物。

生物製藥研發部執行副總裁潘加洛斯(Mene Pangalos)形容,這項藥物試驗是研發新冠肺炎藥物的里程碑:

「這種抗體的組合,加上我們專有的半衰期延長技術,不僅可降低病毒抗藥性,還可提高藥物的效力和耐用性。」

(This combination of antibodies, coupled to our proprietary half-life extension technology, has the potential to improve both the effectiveness and durability of use, in addition to reducing the likelihood of viral resistance.”)